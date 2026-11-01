Sara Kulka zeigt das Chaos hinter ihrem Halloweenfest

Sara Kulka (36) hat sich an Halloween erschöpft und bedrückt gezeigt. In einem Instagram-Reel vom Abend des 31. Oktober führte der Realitystar ihre Follower zunächst durch ihr unaufgeräumtes Zuhause. Das Durcheinander in den Räumen spiegelte für Sara zugleich das Chaos wider, das in ihrem Kopf herrschte. Dennoch nahm sich die zweifache Mutter zusammen, um ihren Kindern wie in jedem Jahr ein schönes Gruselfest zu ermöglichen. Die Kids selbst waren in dem Clip allerdings nicht zu sehen. Am Ende hatte Sara ihren Wohn- und Essbereich in eine aufwendig dekorierte Halloweenlandschaft verwandelt. Anschließend zog sie vorsichtig eine positive Bilanz und wandte sich mit einer Frage an ihre Community: "Und was soll ich sagen? Dafür, dass sich so viel Kacke in meinem Kopf abspielt, ist mir das doch ganz gut gelungen, oder?"

Vor der Verwandlung gewährte Sara einen ungeschönten Blick auf die Ausgangslage. Im Wohnzimmer lagen Kleidungsstücke und verschiedene Gegenstände herum. In der Küche stapelten sich unterdessen benutztes Geschirr, Töpfe und weitere Utensilien. Nach getaner Arbeit war davon kaum noch etwas zu erkennen: Künstliche Spinnweben, große Dekospinnen, Skelette, Totenköpfe und Geisterfiguren sorgten gemeinsam mit Kürbissen und Grabsteinattrappen für Gruselstimmung. Bunte Lichtpunkte setzten die Dekoration zusätzlich in Szene. Auch kulinarisch hatte Sara vorgesorgt. Auf einer Anrichte wartete ein Gruselbuffet mit einem Spender voller dunkler Flüssigkeit, verschiedenen Speisen, Knabbereien und einem cremigen Gericht. Nur beim eigenen Outfit machte es sich die zweifache Mutter leicht. Zum Schluss zeigte sie sich mit einer Ghostface-Maske und erklärte auf Instagram: "Doch auf Verkleiden hatte ich jetzt keine große Lust. Ich dachte, die Maske reicht, weil irgendwie ist mir der Typ auch sympathisch, weil irgendwie fühle ich ihn."

Sara beschäftigt derzeit besonders, wie sie ihre beruflichen Verpflichtungen mit ihrer Rolle als Mutter vereinbaren kann. Erst wenige Tage vor Halloween hatte die 36-Jährige über Gewissensbisse gesprochen. Die Werbung für ihr Buch bringe zahlreiche Telefonate, Planungen, Überlegungen und schriftliche Aufgaben mit sich. Deshalb verbringe sie nach eigener Wahrnehmung momentan zu viel Zeit am Handy. Während sie arbeite, würden sich ihre beiden Töchter miteinander beschäftigen. Für Sara war das allerdings kein Trost, sondern eine zusätzliche Belastung. Nach eigener Aussage stellt sie an sich als Mutter nämlich sehr hohe Ansprüche.

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Wallocha,Stephan/ ActionPress Influencerin Sara Kulka bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg

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Imago Model Sara Kulka im Juni 2023 in Hamburg

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit