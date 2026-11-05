RTL sieht weitere Zusammenarbeit mit Yasin Mohamed nicht vor

Nach der Verurteilung von Yasin Mohamed (35) zieht RTL Konsequenzen: Der Sender plant keine weiteren gemeinsamen Projekte mit dem Realitystar. Yasin war in den vergangenen Jahren in mehreren Formaten zu sehen. Am Mittwoch sprach ihn das Amtsgericht München nach einem Vergewaltigungsprozess schuldig. Die Verhandlung hatte rund neun Stunden gedauert. Das Gericht verurteilte Yasin zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Rechtskräftig ist die Entscheidung bislang allerdings nicht. Das ZDF wollte daraufhin vom Sender wissen, wie es mit dem TV-Gesicht weitergeht. Eine Sprecherin von RTL fand dazu klare Worte: "RTL sieht keine weitere Zusammenarbeit vor."

In seiner Stellungnahme macht der Sender außerdem deutlich, dass man den Richterspruch gegen Yasin sehr ernst nehme. Der Sender bezieht dabei klar Position zu den Vorwürfen, die in dem Prozess verhandelt wurden. "Sexualisierte Gewalt und die Missachtung persönlicher Grenzen sind mit den Werten von RTL nicht vereinbar", heißt es. Gleichzeitig betont das Unternehmen, welche Grundsätze bei seinen Produktionen gelten sollen. RTL betont, dass der Schutz aller Beteiligten und ein respektvolles Miteinander für den Sender oberste Priorität haben. Besonders im Reality-TV, wo die Kandidatinnen und Kandidaten häufig über mehrere Wochen auf engem Raum zusammenleben und gemeinsam vor der Kamera stehen, seien diese Grundsätze von großer Bedeutung. Weitere Details zu möglichen Konsequenzen für bereits abgedrehte Formate nannte der Sender in seiner Antwort nicht.

Yasin selbst ließ die Entscheidung des Gerichts nicht lange unkommentiert. Nur einen Tag später meldete sich der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story bei seinen Followern und äußerte sich dort zum Ausgang des Prozesses. Dabei kündigte er an: "Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Wir gehen in Berufung und ich werde weiterhin für meine Unschuld kämpfen!" Im Falle einer Berufung würde der Fall in einer weiteren Instanz verhandelt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für Yasin die Unschuldsvermutung. Wann es zu einem möglichen Berufungsverfahren kommen könnte, ist bislang nicht bekannt.

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Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

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IMAGO / STAR-MEDIA Yasin Mohamed, Realitystar

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