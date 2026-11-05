Instadrama: Katie Price schießt gegen ihren Ex Lee Andrews

Erst folgen, dann wieder nicht: Auf Instagram sorgt Lee Andrews derzeit für Verwirrung bei seiner Nochehefrau Katie Price (48). Die beiden leben getrennt, doch Lees Account verändert sich ständig. Abonniert er Katie an einem Tag, ist sie am nächsten schon wieder raus. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" machte die Realitydarstellerin im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie Price ihrem Unmut Luft: "Wer ist Lee? In einem Moment folgt er mir, und dann folgt er mir wieder nicht, denn mir werden Sachen geschickt, und dann postet er Sprüche über mich. Ich komme selbst nicht mehr mit. So ist es eben." Gleichzeitig sendet Lee Signale, dass er einen Schlussstrich ziehen will. Laut The Sun möchte er offenbar alle Erinnerungen an die Beziehung tilgen und auch seine Tattoos, die er ihr gewidmet hat, loswerden.

Seine Instagramstory nutzt Lee gern als Stimmungsbarometer. Zuletzt teilte er ein Video, in dem eine Person erklärt, sämtliche Erinnerungen gelöscht zu haben. Nach dem erneuten Entfolgen von Katie folgt er mittlerweile überhaupt keinem Account mehr. Seine Körperkunst erzählt dagegen eine andere Geschichte: "Owned by Katie" prangt auf seinem Rücken, Katies Name steht auf der Hand und am oberen Bauch, dazu kommt ein Motiv mit Katies Sohn Harvey Price (24) und einem Frosch. Das passt kaum zu den Versöhnungsgerüchten der vergangenen Zeit, denn Katie wurde zuletzt wieder mit dem riesigen Diamantverlobungsring gesehen, den Lee ihr geschenkt hatte. Schwester Sophie hält von ihrem Schwager nichts und wollte Schlagzeilen über ihn nicht einmal vorlesen. "Ich glaube, er ist einfach ein Arschloch", sagte sie. Katie erwiderte: "Das denken viele Leute, oder?"

Im Januar sagten Katie und Lee Ja zueinander, doch die Ehe hielt nicht lange. Inzwischen liegt die Trennung rund zwei Monate zurück. Wie The Sun berichtet, beendete Katie die Beziehung per WhatsApp, nachdem sie sich schon zuvor wegen angeblicher Unwahrheiten von ihm abgewandt haben soll. Lee habe sich als Millionär ausgegeben, auf seinem Konto fand Katie aber nur 2,22 Pfund (2,66 Euro). Außerdem verbrachte er vier Monate im Gefängnis Al Awir in Dubai, ehe er freikam.

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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