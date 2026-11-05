Polizei meldet Missbrauchsfotos auf Thomas Markles Geräten

Ermittler auf den Philippinen haben nach eigenen Angaben auf drei Speicherkarten und einem Mobiltelefon, die Thomas Markle Sr. (82) zugeordnet werden, Bilder von Kindesmissbrauch entdeckt. Das gab die philippinische Polizei jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bekannt. Demnach hatte sein Sohn Thomas Markle Jr. (60) die Datenträger den Behörden übergeben. Der Fund sei im Zuge "intensivierter" Ermittlungen gemacht worden. Woher das Material stammt und wer dafür verantwortlich ist, ist bislang jedoch völlig unklar. Für Meghans (45) Vater Thomas Markle gilt derzeit die Unschuldsvermutung. Auch Polizeichef José Melencio Nartatez Jr. warnte ausdrücklich davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. "Wir müssen feststellen, woher diese stammen, wer dafür verantwortlich sein könnte und ob philippinische Gesetze verletzt wurden", erklärte er gegenüber AFP. Ob Thomas strafrechtlich mit den Dateien in Verbindung steht, ist derzeit völlig offen. Die Ermittlungen sollen nun klären, wem die Geräte und Speichermedien tatsächlich gehörten, wie die Aufnahmen darauf gelangten und ob sich daraus überhaupt ein konkreter Tatverdacht ergibt.

Die aktuellen Funde sind nicht die ersten Schlagzeilen in diesem Zusammenhang. Bereits in der Vorwoche hatten die philippinischen Behörden angekündigt, einen Laptop zu untersuchen. Dieser war in einem Haus gefunden worden, in dem Thomas Sr. mutmaßlich früher gewohnt hatte. Britische Medien wie The Sun hatten Ende Oktober berichtet, dass sein Sohn Thomas Markle Jr. beim Durchsehen von Kisten in dem Gebäude auf die fraglichen Aufnahmen gestoßen sei. Inzwischen sind auch Behörden in Mexiko aktiv geworden: Nach einem anonymen Hinweis durchsuchte die Polizei Anfang der Woche einen Lagerraum im Bundesstaat Baja California, den Herzogin Meghans Vater angemietet hatte. Laut Staatsanwaltschaft wird auch dort nach Missbrauchsmaterial gesucht. Ob sich die bisherigen Funde ihm strafrechtlich zurechnen lassen und ob gegen philippinische oder mexikanische Gesetze verstoßen wurde, klären derzeit die laufenden Ermittlungen. Thomas weist die Vorwürfe entschieden zurück. Gegenüber der Daily Mail bezeichnete Thomas die Anschuldigungen als einen Haufen Lügen. Auch in diesem Zusammenhang gilt für ihn die Unschuldsvermutung, solange die laufenden Ermittlungen keine belastbaren Ergebnisse liefern.

Meghan zeigte sich laut britischen Medien "zutiefst verstört" über die öffentlich gewordenen Vorwürfe gegen ihren Vater. Die Ehefrau von Prinz Harry (42) erklärte zugleich, bereits im Jahr 2018 von entsprechenden Anschuldigungen erfahren zu haben. Aus diesem Grund habe sie dafür gesorgt, dass auch später ihre beiden Kinder keinen Kontakt zu ihrem Großvater haben. Ihr Vater lebte zuletzt in Cebu auf den Philippinen und kehrte Berichten zufolge Anfang 2026 in die USA zurück. Meghan und Prinz Harry wiederum verließen die Vereinigten Staaten Ende August 2026 gemeinsam mit ihren beiden Kindern. Nach sechs Jahren in den USA zog die Familie zurück nach Großbritannien. Das Paar hatte sich 2020 von seinen royalen Pflichten zurückgezogen und anschließend ein neues Leben außerhalb des engeren Königshauses aufgebaut.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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