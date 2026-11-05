KJ Apa bestätigt neue Liebe und denkt schon ans Heiraten

KJ Apa (29) ist wieder frisch verliebt – und nun ist es auch offiziell! Gut vier Wochen nachdem der "Riverdale"-Haudegen gemeinsam mit dem Model Renee Wilkins sein Debüt auf dem roten Teppich gefeiert hatte, machte er die Beziehung nun auch öffentlich perfekt. Das Liebesgeständnis folgte am Mittwochabend im Rahmen der glanzvollen Weltpremiere seines neuen Kinofilms "Jimmy" im texanischen Dallas. Im exklusiven Interview mit E! News schwärmte der Schauspieler von der Beziehung und der Vertrautheit zwischen ihm und seiner Freundin: "Es ist großartig. Sie ist meine beste Freundin." Doch damit nicht genug: Auch eine Hochzeit kann sich KJ offenbar gut vorstellen. Wie er durchblicken ließ, könnte das Paar womöglich schon bald darüber nachdenken, einen passenden Ring zu kaufen.

Auf die Frage, woran er erkenne, dass Renee die Richtige für ihn sei, antwortete KJ nur knapp: "Warum nicht?" Dass er offen für eine gemeinsame Zukunft ist, begründete er mit seiner Einstellung zum Manifestieren. "Ich bin ganz fürs Manifestieren. Ich denke, wir manifestieren alles für uns selbst, das Positive und das Negative. Deshalb muss man vorsichtig damit sein, worüber man die ganze Zeit nachdenkt", erklärte er. Trotz der Gedanken an eine mögliche Hochzeit will sich der Schauspieler aber nicht nur auf das konzentrieren, was noch kommt: "Ich versuche mein Bestes, im Moment zu leben." Auch Renee macht aus ihren Gefühlen für KJ kein Geheimnis. Schon im Oktober hatte das Model in einem Statement liebevolle Worte für ihren Partner gefunden, die The New Zealand Herald verbreitete: "Ich liebe dieses Biest einfach."

Vor seiner Beziehung mit Renee war der Schauspieler, der eine Hauptrolle in einem Horrorfilm übernimmt, vier Jahre lang mit der Französin Clara Berry (32) liiert. Das Liebesaus des Paares wurde im Februar 2024 publik. Aus der Partnerschaft ging ihr gemeinsamer Sohn Sasha hervor, um den sich beide trotz der Trennung weiterhin kümmern. Das Model betonte damals, dass getrennte, aber glückliche Eltern für das Kind viel wertvoller seien als Eltern, die krampfhaft an einer unglücklichen Beziehung festhalten. Wie stark ihn das Vatersein geprägt hat, erzählte KJ im August 2025 in Andy Cohens (58) Radioshow bei SiriusXM. Die Vaterschaft habe ihn persönlich sehr verändert und ihn unter anderem dazu gebracht, nüchtern zu werden. "Sasha ist ein Geschenk, das mein Leben gerettet hat. Ich glaube wirklich, dass Sasha mein Leben gerettet hat", sagte der Schauspieler ganz offen über seinen Sohn.

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Getty Images KJ Apa und Renee Wilkins bei den Ehrungen des 27. Newport Beach Film Festivals

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Imago KJ Apa küsst Renee Wilkins, Oktober 2026

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