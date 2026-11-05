Nico Legats Laura verrät Details zu ihrer Schwangerschaft

Laura Parrinello plaudert aus dem Nähkästchen: Die Freundin von Nico Legat (28) hat ihren Fans jetzt neue Details über ihre aktuelle Schwangerschaft verraten. In einer Fragerunde auf Instagram ließ sie ihre Follower an den vergangenen Monaten teilhaben. Dabei erzählte sie auch, wie der Sohn von Thorsten Legat (57) auf die freudige Nachricht reagiert hatte. "Nico hat sich unnormal gefreut. Ich habe ihn da das erste Mal mit Tränen gesehen", schrieb Laura. Für sie war das eine Premiere, denn zuvor hatte sie ihren Liebsten noch nie vor ihren Augen weinen sehen. Inzwischen wissen die beiden auch, dass sie ein Mädchen erwarten. Wann die Kleine genau auf die Welt kommen soll, behielt Laura in der Fragerunde allerdings für sich. Erst vor ein paar Tagen hatte das Realitypaar beim Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars verkündet, dass es zum ersten Mal Eltern wird.

Auch auf die Frage, wie weit sie inzwischen ist und wie es ihr in den ersten Wochen erging, ging die werdende Mutter ein. "Wir sind schon über der Halbzeit. Mir ging es 50/50. Ich hatte viel mit Übelkeit zu kämpfen und die Erschöpfung war sehr stark", gab sie offen zu. Mehr als die Hälfte der Schwangerschaft haben Laura und Nico also bereits hinter sich. Ganz klare Worte fand die Realitydarstellerin, als es um die Privatsphäre ihres Nachwuchses ging. Im Netz werden ihre Fans die Tochter nicht zu Gesicht bekommen. "Sie wird niemals im Internet zu sehen sein, weder ein Finger noch ein Fuß. Wenn sie alt genug ist, kann sie selbst entscheiden", stellte Laura in ihrer Social-Media-Story klar. Fotos oder Videos, auf denen das Kind zu erkennen ist, soll es auf den öffentlichen Profilen der Eltern somit nicht geben. Laura und Nico möchten ihrer Tochter die Wahl überlassen, ob sie später selbst in der Öffentlichkeit auftreten will.

Eine Überraschung hatten Laura und Nico bereits beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" enthüllt: Die Schwangerschaft hatte schon während der Dreharbeiten bestanden. "Wir waren schon im Sommerhaus schwanger", verriet Laura damals. Gewusst hatten die beiden davon allerdings noch nichts. Zwar war Lauras Periode ausgeblieben und ihr war übel gewesen. Ein Schwangerschaftstest vor Ort war jedoch negativ ausgefallen. Deshalb war das Paar zunächst davon ausgegangen, dass es mit dem Baby noch nicht geklappt hatte. Später war die Freude dafür umso größer gewesen. "Ich freue mich tierisch", hatte Nico laut RTL erklärt. Auch Thorsten hatte sich bereits auf seine neue Rolle als Opa gefreut. Doch nicht nur beim Thema Nachwuchs hatte das Paar große Neuigkeiten verkündet. Auch eine Hochzeit stand auf dem Plan! "Wir heiraten dieses Jahr noch", hatte Laura beim Wiedersehen angekündigt.

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RTL Nico Legat und Laura Parrinello bei "Das Sommerhaus der Stars"

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RTL Laura und Nico, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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