Russell Brands Frau nach Urteil kurz vor dem Zusammenbruch

Für Laura Gallacher (39) ist eine Welt zusammengebrochen: Am Donnerstagnachmittag wurde ihr Ehemann Russell Brand (51) im Southwark Crown Court in London schuldig gesprochen. Die Jury befand den Schauspieler in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe für schuldig. Betroffen sind insgesamt vier Frauen. Wie Mirror berichtet, war Laura die Anspannung schon vor der Urteilsverkündung deutlich anzusehen. Während sie auf die Entscheidung der Geschworenen wartete, kämpfte sie offenbar mit den Tränen und schien kaum Luft zu bekommen. Eine Freundin saß neben ihr und hielt ihre Hand. Bei der Verkündung der Urteile konnte Laura ihre Emotionen offenbar kaum noch zurückhalten. Als sie anschließend den Gerichtssaal verließ, wirkte sie sichtlich erschüttert und schien beinahe zusammenzubrechen. Ein Sicherheitsmitarbeiter musste sie schließlich stützen, um ihr beim Verlassen des Saals zu helfen.

Vor allem die Entscheidung, Russell bis zur Verkündung des Strafmaßes am Montag in Untersuchungshaft zu behalten, schien Laura schwer zuzusetzen. Sichtlich erschüttert wandte sie sich einer Wand zu und schlug die Hand vor den Mund. Zuvor hatten sich die Geschworenen acht Stunden und 30 Minuten lang beraten, ehe sie ihr Urteil fällten. Auch an diesem entscheidenden Tag war Laura wieder mit ihrem Mann zum Gericht gekommen. Fast einen Monat lang dauerte der Prozess, und die Kinderbuchautorin und Illustratorin war an jedem Tag an Russells Seite. Im Saal wählte sie ihren Platz so, dass die beiden durch die anfangs offene Tür der Anklagebank immer wieder Blicke austauschen konnten. Erst bei der Urteilsverkündung ging das nicht mehr. Manchmal wartete sie direkt an dieser Tür auf ihn, begrüßte ihn und schien ihm nach belastenden Aussagen Mut machen zu wollen. Während Russell im Gericht meist regungslos wirkte, zeigte sie ihre Gefühle ganz offen.

Auch auf den Fluren des Gerichts trat das Paar während des Verfahrens eng verbunden auf. Einmal liefen die beiden untergehakt, vor dem Saal legte Russell den Arm um seine Frau. Laut dem Newsportal fragte er sie dabei: "Geht es dir gut, Liebling?" Im gemeinsamen Podcast "Stay Free" erzählte Laura, wie nervös sie auf den täglichen Fahrten zum Gericht war. Unterwegs lese die Gruppe zusammen Psalmen. "Sobald ich den Straßennamen sehe, werde ich nervös und denke: Jetzt ist es so weit. Auf der Battlebridge Road legst du deine Rüstung an, so fühlt es sich für mich an. Dann musst du, glaube ich, Haltung annehmen und deine Stärke finden", sagte sie. Laura und Russell waren 2007 zum ersten Mal ein Paar, trennten sich aber schon 2007 wieder. Danach war Russell mit der Popsängerin Katy Perry (42) verheiratet. 2015 fanden er und Laura wieder zusammen, 2017 gaben sie sich in der Nähe von Henley-on-Thames in Oxfordshire das Jawort.

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Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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