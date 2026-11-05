Yasin Mohamed meldet sich erstmals nach Urteilsverkündung

Yasin Mohamed (35) hat sich erstmals nach seinem Urteil öffentlich zu Wort gemeldet. Am Mittwoch verurteilte das Amtsgericht München den Realitystar nach einem rund neunstündigen Prozess wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Allerdings ist das Urteil bislang noch nicht rechtskräftig. Am Donnerstag meldete sich Yasin nun in seiner Instagram-Story bei seinen Followern und ging dort auf den Ausgang des Verfahrens ein. Er ließ seine Community wissen: "Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Wir gehen in Berufung und ich werde weiterhin für meine Unschuld kämpfen!"

Weitere Einzelheiten zum Urteil oder zum weiteren Verlauf des Verfahrens ließ er in seiner Stellungnahme offen. Zu möglichen nächsten rechtlichen Schritten äußerte er sich nicht ausführlicher. Auch dazu, wie es ihm nach dem langen Verhandlungstag persönlich geht, schwieg er. Ganz überraschend kommt die Ankündigung jedoch nicht: Bereits unmittelbar nach der Urteilsverkündung hatte Yasins Verteidigung erklärt, Berufung einlegen zu wollen. Damit wird sich voraussichtlich eine weitere Instanz mit dem Fall beschäftigen. Bis dahin ist das Urteil des Amtsgerichts München nicht rechtskräftig, und für den Realitystar gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Laut Bild hatte das Gericht die Aussage von Yasins Ex-Flirt Sophie Imelmann (30) als glaubhaft eingestuft. Die Schauspielerin hatte geschildert, dass es im Juli 2024 nach den Dreharbeiten zu Love Island VIP in einem Hotel in Griechenland zu dem Vorfall gekommen sei. Vor Gericht hatte sie angegeben, mehrfach deutlich gemacht zu haben, dass sie keinen Sex wolle. "Ich hatte Angst vor Schwangerschaft und Krankheiten", hatte sie laut dem Blatt erklärt. Zusätzlich zur Bewährungsstrafe muss Yasin nach der Entscheidung des Gerichts 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

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Instagram / yasin_11_ Yasin Mohamed, 2025

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