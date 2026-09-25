"Love Island VIP"-David spielt mit Yasin Mohamed Basketball

David Schütz ist frisch in die Love Island VIP-Villa eingezogen – und das ganz ohne Reality-TV-Vergangenheit. Komplett unbekannt ist der Normalo trotzdem nicht: Wer Basketball verfolgt, könnte ihn bereits auf dem Parkett gesehen haben. Im Gespräch mit dem "Love Island VIP"-Team, das Promiflash exklusiv vorliegt, erklärt er: "Man kennt mich eigentlich gar nicht, weil ich realitymäßig bisher gar nicht unterwegs war – und jetzt bin ich direkt bei 'Love Island VIP'. Aber wer Basketball mag, der hat mich wahrscheinlich auch schon spielen sehen. Ich spiele beim FC Bayern und bekomme dort viel Spielzeit." Einen bekannten Namen aus der Realitywelt kennt David allerdings auch persönlich: Yasin Mohamed (35) ist nach eigener Aussage sein Mannschaftskollege beim FC Bayern.

Der Weg in die Villa verlief für David alles andere als gewöhnlich. Zunächst erhielt er eine Anfrage und bewarb sich schließlich in einer Phase, in der es ihm gesundheitlich schlecht ging und er kurzzeitig sogar im Krankenhaus lag. Die Zusage erreichte ihn dann ausgerechnet beim Basketballspielen – über eine unbekannte Nummer. Erst während des Gesprächs wurde ihm klar, dass es nicht um das reguläre Love Island, sondern um die Promiausgabe ging. Darüber habe er sich zunächst riesig gefreut. Kurz darauf kam ihm jedoch der Gedanke, dass auch eine Staffel mit anderen unbekannten Singles ihren Reiz gehabt hätte. Die VIP-Version sieht er trotzdem als Gelegenheit, bekannte Reality-TV-Gesichter einmal abseits ihrer bisherigen Formate kennenzulernen. Yasins Formate hat er übrigens teilweise verfolgt. Ansonsten schaut er nach eigenen Angaben eher wenig deutsches Reality-TV.

In die Villa zog David nicht allein ein: Gemeinsam mit Jessica Härtling, Nico Bussmann und Celina Köther stieß er als Normalo-Granate auf die prominenten Islander und ihre bereits bestehenden Couples. Viel Zeit zum entspannten Kennenlernen blieb den vier Neuzugängen allerdings nicht, denn zum Einstand mussten sie sich direkt bei einem Kussspiel mit verbundenen Augen beweisen. Dass David sich für das Reality-TV-Genre interessiert, hat dabei eine lange Vorgeschichte. Während seiner Kindheit in London schlich er sich nachts ins Wohnzimmer, um auf MTV Jersey Shore zu schauen. Schon damals dachte er sich: "Alter, das ist voll cool. Die leben ihr Leben und werden dafür bezahlt, dass sie feiern und Spaß haben."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI David Schütz, "Love Island VIP"-Granate

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, August 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Celina Köther, Jessica Härtling, Nico Bussmann und David Schütz, "Love Island VIP"-Granaten

Anzeige