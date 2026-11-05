"Glücklich": Sophie Imelmann meldet sich nach Yasins Urteil

Sophie Imelmann (30) bricht ihr Schweigen. Nach dem Urteil gegen Realitystar Yasin Mohamed (35) meldete sich die Schauspielerin jetzt erstmals auf Instagram zu Wort. Am Mittwoch standen sich die beiden vor dem Amtsgericht München gegenüber. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand der Vorwurf einer mutmaßlichen Vergewaltigung aus dem Jahr 2024. Yasin wurde zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Rechtskräftig ist das Urteil bislang allerdings nicht. In ihrem Beitrag beschreibt Sophie offen, wie es ihr nach der Entscheidung geht: "Ich bin erleichtert, glücklich und überwältigt. Nach zwei Jahren ist endlich eine riesige Last von mir abgefallen." Gleichzeitig macht sie deutlich, wie sehr ihr die vergangene Zeit zugesetzt hat. "Der Prozess hat mir viel abverlangt. Lügen, Demütigungen, Panikattacken und Momente, in denen ich mich gefragt habe, wie viel ein Mensch eigentlich aushalten kann", schildert sie.

Aufgeben kam für Sophie trotz allem nicht infrage. Sie habe bis zum Schluss gekämpft, um sich "ein kleines Stück Gerechtigkeit zurückzuholen", schreibt sie. Neben der Erleichterung empfinde sie jedoch auch große Wut. Diese gelte vor allem den Hürden, die Frauen ihrer Ansicht nach überwinden müssten, bevor ihnen überhaupt Gehör geschenkt werde. Die Schauspielerin betont zudem, dass weder eine frühere Vertrautheit noch ein späterer Kontakt etwas daran änderten, wie wichtig es sei, persönliche Grenzen zu achten und zu respektieren. "Deshalb muss es heißen: Nur Ja heißt Ja", fordert sie. Auch ihre Erfahrungen vor Gericht thematisiert Sophie in ihrem Post. "Gerichtsprozesse können unglaublich retraumatisierend sein. Ich wünsche mir mehr Sensibilität und Verantwortung seitens der Justiz, damit andere Betroffene nicht das durchstehen müssen, was ich im Gerichtssaal erlebt habe", betont sie. Da das Urteil gegen Yasin noch nicht rechtskräftig ist, könnte sich das Verfahren noch fortsetzen.

Besonders gerührt zeigt sich Sophie vom Zuspruch ihrer Freunde und Familie. Auch die vielen Nachrichten von Menschen, die ihr geglaubt hätten, haben sie nach eigenen Angaben bewegt. Ihren Freundinnen widmet sie besonders herzliche Worte: "Ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Ihr habt mich aufgefangen, wenn ich selbst keine Kraft mehr hatte. Ihr seid mein kleines Dorf." Auch Yasin meldete sich im Netz zu Wort. Viele Worte verlor er dabei allerdings nicht. In seiner Story ließ er seine Community wissen: "Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Wir gehen in Berufung und ich werde weiterhin für meine Unschuld kämpfen!"

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Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im März 2024

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Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Dezember 2023

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