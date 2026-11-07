"Friends"-Star Morgan Fairchild (76) wagt OnlyFans-Abenteuer

Dass ausgerechnet Morgan Fairchild jetzt bei OnlyFans auftaucht, dürfte viele überraschen. Die 76-Jährige hat dort einen eigenen Account angelegt, den sie nach Angaben von TMZ gemeinsam mit Creators Inc. betreibt. Ihr Name ist eng mit dem Fernsehen verknüpft: Bekannt wurde sie durch Friends und Dallas", dazu stand sie in einer ganzen Reihe von Soaps vor der Kamera. Mit einer Creatorplattform betritt sie nun ein Terrain, das mit ihrer bisherigen Laufbahn kaum Berührungspunkte hat. Entsprechend schnell macht die Neuigkeit die Runde, denn kaum jemand hätte einen solchen Schritt von ihr erwartet.

Das Prinzip von OnlyFans ist schnell erklärt: Kreative liefern Fotos, Clips oder Livestreams direkt an zahlende Abonnenten. Das Angebot ist vielfältig, doch der Ruf der Seite hängt an ihren expliziten Inhalten. Morgan wollte deshalb gar nicht erst Raum für Spekulationen lassen: "Ich stelle neue Bilder und Videos online. Und bevor jemand fragt: Nein, nicht von dieser Art!" Stattdessen wolle sie so zeigen, wie "albern" sie ist, und über alles sprechen, was ihr so "durch den Kopf geht". Die Erste in ihrer Branche ist sie damit nicht: Kurz vor ihr ist bereits ihre Kollegin Donna Mills (85) dazugestoßen, mit stolzen 85 Jahren.

Hinter dem bekannten Auftritt steckt nach Morgans eigener Darstellung einiges, wovon das Publikum bisher wenig mitbekommen hat. "Die Leute kennen die Figuren, die Kleidung und die großen Haare. Sie wissen vielleicht nicht, was für ein Wissenschaftsnerd ich bin oder wie leicht meine Schwester mich zum Lachen bringen kann. Davon würde ich gerne mehr zeigen", erklärt sie. Von Altersmüdigkeit keine Spur: "Ich bin immer noch neugierig. Ich liebe es immer noch, Dinge zu lernen, und ich bin immer für ein kleines Abenteuer zu haben. Ich sehe nicht ein, warum sich das jetzt ändern sollte", so Morgan.

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Getty Images Morgan Fairchild bei den Hollywood Beauty Awards, 2020

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Getty Images Morgan Fairchild in Beverly Hills, 2019

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