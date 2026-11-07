"Enttäuscht": Bahar Kizil teilt ihren Frust über Zunahme

Bahar Kizil (38) ist momentan alles andere als zufrieden mit sich. Mehr als zwei Wochen lang hatte sich die Sängerin nicht auf die Waage gestellt. Als sie es nun wieder tat, zeigte das Gerät rund drei Kilogramm mehr an. In einem sehr persönlichen Reel auf Instagram hat sie sich deshalb jetzt an ihre Fans gewandt. Nachdem sie ihr Gewicht zuvor von 107 auf 78,2 Kilogramm reduziert hatte, setzt ihr das Plus auf der Anzeige merklich zu. Dabei weiß die Musikerin eigentlich, dass das Gewicht während der Periode schwanken kann. Beruhigen kann sie dieses Wissen im Moment aber nicht. "Ich fühle mich puffy, frustriert und irgendwie auch enttäuscht von mir, obwohl ich gerade meine Periode habe und das bei Frauen durchaus normal sein kann", erklärt die ehemalige Monrose-Sängerin auf Instagram. Damit gewährt Bahar ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre momentane Gefühlslage. Der sichtbare Rückschlag auf der Waage belastet sie, auch wenn ihr die mögliche körperliche Ursache dafür bewusst ist.

Was ihr wirklich zu schaffen macht, ist allerdings nicht die Zahl auf der Waage allein. Viel schwerer wiegt für Bahar das Gefühl, das mit der Zunahme einhergeht. "Es geht also nicht so sehr um diese 3 kg, sondern vielmehr um das Gefühl von Kontrollverlust. Vielleicht auch ein bisschen Angst, dahin wieder zurückzukehren, wo ich gestartet bin", erklärt sie in dem Video. In der Bildunterschrift schreibt sie: "Ich weiß, dass ich es hinbekomme. Aber mein Kopf kann sich einfach grad nicht entspannen. Wie geht ihr damit um?" Auch ihr Auftreten unterstreicht die nachdenkliche Stimmung. Bahar steht in Jeans, einem weißen Oberteil und einer offenen Fleecejacke vor der Kamera. Während sie überwiegend ernst wirkt, huscht ihr zwischendurch kurz ein Lächeln über das Gesicht.

Hinter Bahar liegt eine beachtliche Veränderung: In den vergangenen Monaten hat sie knapp 30 Kilogramm verloren. Von ihrem Startgewicht von 107 Kilogramm hatte sie sich zunächst auf 79,4 Kilogramm heruntergearbeitet. Später gab sie dann 78,2 Kilogramm als ihren bisherigen Stand an. Auslöser für ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung waren zwei Diagnosen. Bei der Sängerin wurden PMOS – eine hormonelle und metabolische Störung – und eine Insulinresistenz festgestellt. Daraufhin befasste sie sich genauer mit ihrem Blutzuckerspiegel und damit, wie dieser Hunger und Heißhungerattacken beeinflusst. Ihre Gewichtsabnahme erstreckte sich somit über einen längeren Zeitraum. Gerade vor diesem Hintergrund löst der aktuelle Ausschlag auf der Waage bei ihr die Angst aus, wieder an den Anfang ihres Weges zurückzukehren. Diese Sorge beschreibt sie nun offen gegenüber ihrer Community.

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Imago Bahar Kizil beim Bonprix-Jubiläum "Forty And Fabulous" im Curio Haus in Hamburg am 25.06.2026

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Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, August 2026

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