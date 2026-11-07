Nach Tupac-Prozess: Keffe Ds Anwalt wurde tot aufgefunden

Traurige Nachrichten aus Las Vegas: Der bekannte Strafverteidiger Michael Sanft ist überraschend im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Wie der Sender KTNV Las Vegas berichtet, fanden Freunde den Juristen leblos in seinem Zuhause. Sein Tod ereignete sich nur wenige Wochen nach dem Ende des aufsehenerregenden Mordprozesses um Tupac Shakur (†25). Woran Michael starb, ist bislang nicht bekannt. Dem Bericht zufolge gibt es derzeit weder Hinweise auf ein Fremdverschulden noch auf eine Überdosis. Ein abschließendes Ergebnis der Gerichtsmedizin steht allerdings noch aus. Zuletzt hatte Sanft auch über die Grenzen Nevadas hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Er vertrat Duane "Keffe D" Davis, der wegen seiner Rolle bei der Ermordung des Rappers Tupac Shakur vor Gericht stand und zu einer Haftstrafe von 40 Jahren bis lebenslang verurteilt wurde.

Eigentlich wollten Michael und sein Mandant gemeinsam gegen das Urteil vorgehen. Nach dem plötzlichen Tod seines Verteidigers muss Duane den juristischen Kampf nun ohne ihn fortsetzen. Im August war er schuldig gesprochen worden, im Oktober folgte die Verkündung des Strafmaßes. Die Staatsanwaltschaft warf Duane vor, den tödlichen Angriff auf Tupac organisiert und die Tatwaffe beschafft zu haben. Selbst geschossen haben soll er demnach nicht. Der Rapper war am 7. September 1996 nach einem Boxkampf in Las Vegas in einem BMW von mehreren Kugeln getroffen worden. Sechs Tage später erlag er im Alter von nur 25 Jahren seinen Verletzungen. Festgenommen wurde Duane erst 2023. Zuvor hatte er in Interviews und in seinen Memoiren wiederholt über die Tatnacht und seine eigene Beteiligung gesprochen.

Für seinen Mandanten hatte sich Michael mit großem Einsatz starkgemacht: Er übernahm die Verteidigung unentgeltlich und stellte nach eigenen Angaben das "bestmögliche Team" zusammen. Nach dem Schuldspruch zeigte sich der Jurist dennoch enttäuscht. Er wisse nicht, was er hätte anders machen können, erklärte er damals. Ausgerechnet sein Mandant versuchte daraufhin, ihn aufzumuntern. Das Urteil sei lediglich "Phase eins" ihres geplanten weiteren Vorgehens, betonte Duane. Auch unabhängig vom Tupac-Fall war Michael in der Anwaltsszene von Las Vegas seit vielen Jahren eine bekannte Größe. Nach Angaben seiner Kanzlei führte er im Laufe seiner Karriere mehr als 150 Prozesse. Dabei vertrat er immer wieder Mandanten, die im öffentlichen Rampenlicht standen. Unter anderem verteidigte er die ehemalige Stadträtin von Las Vegas, Michele Fiore, in einem viel beachteten Betrugsverfahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Duane Davis steht mit seinem Anwalt Michael Sanft bei der Jury-Auswahl im Prozess um den Mord an Tupac Shakur in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Duane Davis und sein Verteidiger Michael Sanft im Gerichtssaal in Las Vegas beim Prozess um den Mord an Tupac Shakur

Anzeige Anzeige