Kourtney Kardashian räumt mit Trennungsgerüchten auf

Kourtney Kardashian (47) lässt sich von Trennungsgerüchten offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass sie und ihr Ehemann Travis Barker (50) nicht mehr unter einem Dach leben und kurz vor dem Liebesaus stehen. In der neuen Folge von The Kardashians stellt die Unternehmerin nun klar, was sie von diesen Spekulationen hält: nämlich herzlich wenig. Sie erzählt, dass ihre Pressesprecherin ihr eines Morgens eine Nachricht geschickt habe. Ein Magazin behaupte, sie und Travis lebten nicht mehr unter einem Dach und würden sich trennen. Kourtney blieb dabei ganz entspannt: "Sag ihnen, sie sollen es drucken. Mal sehen, was passiert", lautete ihre Antwort. Im Gespräch mit ihrem Freund Simon Huck stellt die Unternehmerin klar, dass die Geschichte jeglicher Grundlage entbehre. Als Grundlage für die ganze Aufregung habe lediglich ein TikTok-Video gedient, das sich jemand komplett ausgedacht habe.

Kourtney ist überzeugt, dass auch die Verantwortlichen hinter der geplanten Trennungsstory genau wissen, wie fragwürdig deren Ursprung ist. "Sie wissen, dass es nicht stimmt. Sie wissen, dass sie ein dummes TikTok von jemandem gesehen haben, der erfundene Geschichten verbreitet", kritisierte sie in "The Kardashians". Simon verwies in dem Gespräch zudem auf die zahlreichen "irren" KI-Videos, die inzwischen in den sozialen Medien über die prominente Familie auftauchen. Diese Clips würden immer wieder neue Verschwörungstheorien rund um den Kardashian-Clan anheizen. Dass viele Nutzer solche Inhalte trotzdem für echt halten, ist für Kourtney nur schwer zu begreifen. "Und die Leute glauben es. Es ist so bizarr", betont die Reality-TV-Bekanntheit. Weitere Details zu dem konkreten Magazinbericht nennt sie in der Folge nicht. Für sie scheint die Sache mit der Klarstellung damit erledigt zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kourtney öffentlich gegen Behauptungen über ihre Ehe vorgeht. Bereits vor rund sechs Wochen hatte sie Spekulationen zurückgewiesen, Travis würde sie von ihrer berühmten Familie abschirmen. Damals erklärte die vierfache Mutter, dass ihre veränderten Prioritäten nicht auf den Einfluss ihres Ehemannes zurückzuführen seien. Vielmehr wolle sie sich stärker auf ihre Kinder konzentrieren. Kourtney und der Blink-182-Schlagzeuger hatten im Mai 2022 geheiratet. Im November 2023 krönte die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rocky ihr Glück. Aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick hat Kourtney außerdem die drei Kinder Mason, Penelope und Reign. Mit dem Unternehmer war sie fast zehn Jahre lang immer wieder liiert, bevor die beiden 2015 endgültig getrennte Wege gingen. Heute leben Kourtney und Travis gemeinsam mit ihrer großen Patchworkfamilie in Kalifornien.

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Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, August 2026

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