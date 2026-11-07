Ex Jen erwartet Baby: Zac Affleck äußert sich zur Trennung

Vor etwa einem Tag gaben Jen Affleck (27) und ihr Mann Zac bekannt, dass sie sich scheiden lassen werden. Nach sieben Jahren Ehe und jeder Menge Turbulenzen ist es also zwischen dem Reality-TV-Pärchen aus – und das, obwohl Jen aktuell das vierte gemeinsame Kind erwartet. Zac spricht nun erstmals selbst über das Ehe-Aus. Gegenüber E! News meint er: "Ich hoffe, dass sie in diesem neuen Lebensabschnitt glücklich ist. Ich konzentriere mich einfach auf meine Kinder und versuche herauszufinden, wie es für mich weitergeht." Zac will sich um die drei gemeinsamen Kinder Nora, Luca und die erst 13 Monate alte Penelope kümmern. Auch das Baby, das bald zur Welt kommen soll, hat er dabei im Blick.

Erst im Juni hatten Jen und Zac ihre vierte Schwangerschaft verkündet. Doch schon zwei Monate später deutete die Mormonin an, dass es zwischen ihr und Zac einige Probleme gibt. Die Streitereien und Uneinigkeiten waren auch in den vergangenen Staffeln von "The Secret Lives of Mormon Wives" schon öfter zum Thema geworden. Immer wieder stritten die beiden über den gemeinsamen Glauben und ihre individuellen Karrieren. Um einander wieder näherzukommen, zogen sie von Utah nach Orange County in Los Angeles um. Gegenüber People meinte Jen damals noch: "Es war in den vergangenen Monaten sehr viel, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das Licht am Ende des Tunnels sehe, und ich versuche einfach, jeden einzelnen Tag meine Segnungen zu zählen."

Wie es zur Trennung kam, sollen die Zuschauer bald aus Jens Sicht im Spin-off "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" sehen. Zac selbst soll laut TMZ keine Szenen für die Sendung gedreht haben. Damit wird der Beziehung ein sehr öffentliches Ende gesetzt, nachdem der Großteil der gemeinsamen Zeit schon vor der Kamera verbracht wurde. Jen konzentriert sich aktuell auf ihre Schwangerschaft, die für sie bisher nicht besonders leicht gewesen ist. Sie litt unter einer pränatalen Depression und musste sich zudem einer Zahnoperation unterziehen. Aufgrund dessen hatte sie bisher sehr auf die Unterstützung von Zac gezählt.

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Getty Images Jennifer Affleck und Zac Affleck beim Empfang vor der Premiere von "Wicked: For Good" in New York

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Instagram / zacaffleck Zac Affleck, Mai 2026

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