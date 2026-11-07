Seltener Anblick: Kanye West posiert mit seinen vier Kindern

Bei Kanye West (49) gab es einen seltenen Familienauftritt. Der Rapper präsentierte am Mittwoch in Los Angeles seine Modenschau "Yeezy Season 01" und durfte auf besondere Unterstützung zählen: Alle seine vier Kinder waren mit von der Partie. North West (13), Saint West (10), Chicago West (8) und Psalm West (7) posierten gemeinsam mit ihrem Vater im Blitzlichtgewitter. Für ein Familienfoto legte Kanye seine Arme um seinen Nachwuchs und lächelte stolz. Ein Moment mit Seltenheitswert, denn seit September 2024 war der Musiker nicht mehr mit allen vier Kindern zusammen fotografiert worden. Vor allem North zog bei dem Auftritt die Blicke auf sich. Die 13-Jährige trug ihre blauen Haare hüftlang und hatte sich die Augenbrauen bleichen lassen. Dazu kombinierte sie eisblaue Kontaktlinsen und auffällige Wimpern. Auch bei ihrem Outfit setzte sie auf einen markanten Look: Sie erschien in schwarzer Lederkleidung und klobigen Stiefeln. Ihre jüngeren Geschwister kamen in dezenteren Looks.

Saint, Chicago und Psalm erschienen in aufeinander abgestimmten Trainingsanzügen, die in Grau- und Beigetönen gehalten waren. Kanye setzte ebenfalls auf Leder und rundete seinen Look mit einem goldfarbenen Gürtel ab. Auf mehreren Fotos schnitt North sogar eine Grimasse und schaute grimmig. Vor allem ihre Schwester Chicago schien das prächtig zu amüsieren. Neben Kanyes Kindern ließ sich auch seine Ehefrau Bianca Censori (31) die Präsentation nicht entgehen. Die Architektin trug einen beigefarbenen Bodysuit mit Reißverschluss. Bei der Veranstaltung posierte sie außerdem separat mit North für die Fotografen. Eine Person fehlte bei dem Event allerdings: Kim Kardashian (46) war bei der Modenschau ihres Ex-Mannes nicht anwesend. Die Bilder von dem seltenen Familienmoment machten nach der Show schnell die Runde im Netz und wurden dort vielfach geteilt.

Hinter den harmonischen Familienbildern stand allerdings lange ein schwieriger Alltag. Kim hatte im Buch "KIM: Kim Kardashian – die autorisierte Biografie" geschildert, wie sehr sie die gemeinsame Erziehung mit Kanye belastete. "Ich mache mir den ganzen Tag Sorgen um ihn. Die ganze Zeit. Er ist der Vater meiner Kinder, ich werde mir immer Sorgen um ihn machen", hatte sie erklärt. Auch das Verhältnis zu ihrem Ex hatte ihr zugesetzt: "Und es ist eine große Belastung, Kinder mit jemandem zu haben, mit dem man sich nicht unbedingt versteht." Vor North, Saint, Chicago und Psalm hatte Kim ihre Sorgen jedoch verborgen. Die Kinder sollten von den Spannungen möglichst wenig mitbekommen.

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Getty Images North West, Kanye West, Psalm West, Saint West und Chicago West bei der Yeezy-Modenschau in Los Angeles, November 2026

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Getty Images North West, Kanye West, Psalm West, Saint West und Chicago West besuchen die Yeezy-Modenschau in Los Angeles

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Getty Images North West und Bianca Censori besuchen die Yeezy-Modenschau, November 2026