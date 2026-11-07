Ungewohnter Look: Janni Kusmagk zeigt neues Medusa-Piercing

Janni Kusmagk (36) hat sich für einen ungewöhnlichen neuen Look entschieden! Die ehemalige Profisurferin trägt seit Kurzem ein sogenanntes Medusa-Piercing, das mittig zwischen Nase und Oberlippe sitzt. Statt eines klassischen Schmucksteins hat sich die dreifache Mutter für eine kleine Sonne entschieden, die nun über ihrer Lippe funkelt. Erste Bilder des auffälligen Gesichtsschmucks zeigte Janni bereits kurz vor Halloween. Jetzt gibt es ein neues Update: In ihrer Instagram-Story präsentiert sie stolz ihren frisch angepassten Stecker. "Eben kurz den Stecker gewechselt bekommen, endlich etwas kürzer #medusapiercing", schreibt sie zu einem Video, in dem sie ihren neuen Look zeigt.

Bis die Frau von Peer Kusmagk (51) ihren kürzeren Stecker tragen konnte, musste sie sich allerdings etwas gedulden. Ende Oktober verriet die dreifache Mama ihren Followern bei einem Spa-Besuch, dass sie wegen ihrer Oberlippe vorerst nicht ins Wasser gehen könne. "Ja, ich bin natürlich auch noch nicht ganz im Wasser wegen meiner Oberlippe und freue mich schon so sehr, wenn der Stecker endlich gewechselt wird", verriet sie in ihrer Instagram-Story. Dass der erste Stecker etwas länger ausfällt, hat einen einfachen Grund: Bei einem Medusa-Piercing, das auch als Philtrum-Piercing bezeichnet wird, kann die Oberlippe nach dem Stechen deutlich anschwellen. Deshalb wird zunächst ein längerer Stab eingesetzt, der dem Gewebe genügend Platz lässt. Sobald die Schwellung abgeklungen ist, kann dieser im Piercingstudio gegen einen kürzeren ausgetauscht werden. Die oberflächliche Heilung dauert gewöhnlich zwei bis drei Monate, während die vollständige Regeneration des Gewebes bis zu sechs Monate in Anspruch nehmen kann.

Hinter dem neuen Schmuckstück steckt für Janni übrigens mehr als nur eine spontane Veränderung ihres Aussehens. Bereits wenige Tage vor Halloween erklärte sie auf Instagram, dass sie schon seit etwa einem Jahr das Gefühl gehabt habe, genau an dieser Stelle fehle etwas. Zunächst habe sie sich deshalb immer wieder einen kleinen Punkt aufgemalt oder einen Stein aufgeklebt. Erst später sei sie auf die Idee gekommen, sich tatsächlich piercen zu lassen. Besonders die symbolische Bedeutung des Medusa-Piercings habe sie schließlich überzeugt. "Dann habe ich über das Medusa Piercing gelesen und die Symbolik, Bedeutung ... plötzlich machte alles Sinn und passte unfassbar gut zu meiner Entwicklung und dem Punkt, an dem ich als Frau bin", erklärte sie. Dazu teilte Janni einen Text, in dem das Piercing unter anderem mit weiblicher Selbstbestimmung und feministischer Symbolik in Verbindung gebracht wird. Für die ehemalige Profisportlerin ist die kleine Sonne über ihrer Oberlippe somit auch ein Ausdruck ihrer persönlichen Entwicklung.

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Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk Ende Oktober 2026

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Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk im Mai 2026

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