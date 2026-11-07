Schwangere Laura Wontorra überrascht Riccardo Basile zum 35.

Großer Tag für Riccardo Basile (35): Der Moderator feiert seinen 35. Geburtstag und durfte sich über eine gelungene Überraschungsparty freuen. Mit von der Partie war natürlich auch seine schwangere Lebensgefährtin Laura Wontorra (37). In den sozialen Medien lässt das Geburtstagskind seine Community nun an den Feierlichkeiten teilhaben. Seine Instagram-Eindrücke zeigen ein rundum gelungenes Fest mit riesigen blauen Luftballons, prickelndem Champagner und zahlreichen Gratulanten. Auf einem Schnappschuss posiert Riccardo gemeinsam mit Laura, die ein Sektglas in der Hand hält. Zu den Bildern schrieb der Moderator: "Danke für die Überraschung, Rock'n'Roll #35." Neben seiner Liebsten stießen auch einige bekannte Gesichter aus der Fußballwelt mit ihm an. Unter den Feiernden waren Oliver Kahn (57), Didi Hamann und Roman Weidenfeller. Der Geburtstag des Moderators wurde damit zu einem echten Starauflauf.

Auf den Fotos ist zu sehen, wie die Gäste Riccardo herzlich in die Arme nehmen und ihm persönlich alles Gute wünschen. Zwischen den Partybildern hat der Moderator aber auch Aufnahmen von einem beruflichen Termin geteilt. Sie zeigen die Aufzeichnung der Sendung "Triple – Der Hagedorn Fußballtalk", die Riccardo moderiert. Da Oliver Kahn und Roman Weidenfeller feste Größen in Riccardos Talkshow-Format sind, bot sich die Überraschung direkt nach Drehende an. So konnte das Geburtstagskind nach getaner Arbeit im Studio nahtlos mit seinen Kollegen zum gemütlichen Teil übergehen. Was genau seine Partnerin Laura Wontorra an diesem Abend trank, lässt sich auf den Bildern zwar nicht erkennen – angesichts ihrer Schwangerschaft mit dem ersten gemeinsamen Kind dürfte sich in ihrem Glas jedoch eine alkoholfreie Alternative befunden haben. Eine Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Die Fans bekamen auf den Schnappschüssen in jedem Fall ein strahlendes Paar zu sehen.

Ihre Liebe halten die beiden eigentlich lieber abseits des Rampenlichts. Obwohl Laura und Riccardo gerüchteweise schon seit Februar 2026 liiert sein sollen, machten sie ihre Beziehung erst im Juli desselben Jahres offiziell. Ihren ersten großen Paarauftritt auf dem roten Teppich feierten sie schließlich im September. Im RTL-Interview betonten sie dabei ausdrücklich, dass sie ihr gemeinsames Glück so weit wie möglich vor der Öffentlichkeit schützen und privat halten wollen. Daran halten sich die beiden auch beim Thema Nachwuchs: Einzelheiten zur Schwangerschaft haben sie bislang kaum verraten. Ihr Glück verbergen konnte Laura bei dem gemeinsamen Auftritt aber nicht. "Es fühlt sich wirklich alles sehr gut an. 2026 ist irgendwie mein Jahr", schwärmte sie gegenüber RTL. Mit der Geburtstagsparty ihres Partners und dem Baby, das bald zur Welt kommt, geht das Jahr für das Paar nun ereignisreich weiter.

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Instagram / riccardobasile Riccardo Basile und Laura Wontorra im November 2026

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Instagram / riccardobasile Riccardo Basile an seinem 35. Geburtstag

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