Neues Prequel: Das "Stranger Things"-Universum wächst weiter

Wer nach dem hochemotionalen Serienfinale 2026 schon Entzugserscheinungen hatte, darf endlich wieder aufatmen: Netflix baut das Stranger Things-Universum mit neuen Ablegern konsequent aus. Neben animierten Projekten befindet sich auch ein neues Realserien-Spin-off in der Entwicklung, dessen konkreter Titel und Starttermin laut Deadline noch unter Verschluss gehalten werden. Die Handlung soll an neuen Schauplätzen angesiedelt sein, und auch die vertrauten Gesichter sucht man im neuen Ableger vergeblich, da eine komplett neue Besetzung in die Rollen frischer Helden und Gegenspieler schlüpfen wird. Während der Streamingdienst die genaue Handlung noch geheim hält, gaben die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer (42) mit "Beobachtet den Himmel, Nerds!" bereits den ersten Wink mit dem extraterrestrischen Zaunpfahl.

An der kreativen Leitung ist unter anderem Kate Trefry beteiligt, die als erfahrene Autorin an Bord ist, nachdem sie schon seit der zweiten Staffel für Stranger Things schreibt und das Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow" verfasste. Die Duffer-Brüder bleiben dem Projekt als Mitschöpfer und ausführende Produzenten erhalten. Trotz der tiefen Verbindung zur Originalserie soll eine völlig eigenständige Geschichte mit neuen Figuren und erweiterter Mythologie entstehen. Laut den Duffers existierten die Pläne für neue Ableger übrigens schon seit dem Sommer 2022. Aktuell wird hinter den Kulissen an den kommenden Geschichten abseits von Hawkins gearbeitet.

Die Hauptserie "Stranger Things" startete 2016 und entwickelte sich mit über 1,35 Milliarden gesehenen Stunden für Staffel 4 in den ersten 28 Tagen zu einem weltweiten Phänomen. Nachdem die Geschichte rund um die Clique aus Hawkins im Januar 2026 zu Ende ging, sorgte kürzlich ein aufgetauchter Clip von Finn Wolfhard (23) und Caleb McLaughlin (25) für wilde Spekulationen unter den Fans. Was genau hinter den gemeinsamen Aufnahmen der beiden Darsteller steckt, ist vorerst noch völlig unklar. Fest steht nur: Nach dem Theaterstück und der Animationsserie "Stranger Things: Tales From '85" wagt Netflix mit der kommenden Realserie nun den Schritt an völlig neue Schauplätze. Neue Orte und Charaktere versprechen jedenfalls die perfekte Kulisse für beklemmenden Sci-Fi-Grusel im klassischen Mystery-Stil.

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Getty Images / Frazer Harrison Die "Stranger Things"-Schöpfer Ross und Matt Duffer bei der Premiere der zweiten Staffel 2017

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Imago Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin und Noah Schnapp in Berlin, 18.11.2025

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