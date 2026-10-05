Anna Wintour & Co.: Valentino-Show wird zum Hollywoodtreff

Bei der Valentino (†93)-Show am Sonntag herrschte in Paris jede Menge Star-Power: Cynthia Erivo (39), Alexander Skarsgård (50) und Colman Domingo (56) saßen bei der Präsentation der Frühjahrs-/Sommerkollektion 2027 mit dem Titel "Antibiblioteca" gemeinsam in der ersten Reihe. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte dabei ihre Gesellschaft: Neben dem Schauspieltrio nahm auch Modeikone Anna Wintour (76) Platz. Gemeinsam gaben sich die vier Größen aus Film und Fashion bestens gelaunt und lachten immer wieder miteinander. Noch bevor die Show begann, sollen sie sich ausgiebig miteinander unterhalten haben, wie Just Jared berichtet. Für die anwesenden Fotografen bot das prominente Quartett damit ein besonders begehrtes Motiv in der Front Row. Anna gehört schließlich seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der internationalen Fashion Weeks und ist auch bei den Shows von Valentino regelmäßig anzutreffen.

Nicht nur bei der Sitzordnung, sondern auch bei ihren Outfits zeigten Cynthia, Alexander und Colman Gemeinsamkeiten. Alle drei entschieden sich für Looks aus der Valentino-Cruise-Kollektion 2027, die unter der kreativen Leitung von Alessandro Michele entstand. Cynthia rundete ihren Look mit einer Valentino Garavani Spike Bag ab, während Alexander und Colman jeweils Loafer der Marke trugen. Beide Schauspieler pflegen zudem eine enge Verbindung zu dem italienischen Modehaus: Alexander ist als Botschafter für Valentino Beauty tätig, Colman übernimmt die Rolle des globalen Markenbotschafters. Auch abseits des Trios war die Gästeliste prominent besetzt. Unter anderem waren Naomi Watts (58), Joe Alwyn (35), Zoey Deutch (31), Samara Weaving (34) und Musikerin Clairo vor Ort. Ebenfalls unter den Gästen: Faith Kidman Urban, Tochter von Nicole Kidman (59), sowie Image Architect Law Roach, der bereits mit zahlreichen Stars zusammengearbeitet hat.

Für zwei Besucher hatte die Veranstaltung darüber hinaus eine besondere persönliche Bedeutung. Mika Abdalla (26) und Josh Heuston, die gemeinsam für Off Campus vor der Kamera standen, präsentierten sich bei der Valentino-Show erstmals öffentlich als Paar. Ihr Auftritt in Paris wurde damit zu ihrem offiziellen Red-Carpet-Debüt als Liebespaar. Für Colman und Law Roach war es derweil bereits der zweite prominente Termin innerhalb von zwei Tagen in der französischen Hauptstadt. Einen Tag zuvor hatten sie gemeinsam mit zahlreichen weiteren Stars an der BoF500-Gala teilgenommen. Die Veranstaltung des Branchenmagazins The Business of Fashion zählt zu den etablierten Highlights der Paris Fashion Week und bringt jedes Jahr einflussreiche Persönlichkeiten aus Mode, Musik und Film zusammen.

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Getty Images Anna Wintour bei der Loewe Womenswear Spring/Summer Show, Paris Fashion Week 2027

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Getty Images Anna Wintour, Cynthia Erivo, Alexander Skarsgård und Colman Domingo bei der Valentino "Antibiblioteca" Show, Paris Fashion Week 2026

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Instagram / jheuston Josh Heuston, Mika Abdalla und Ella Bright, Serienstars