Jada Pinkett-Smith fordert Psychecheck für Wills Ex-Kumpel

Im Rechtsstreit mit Bilaal Salaam, einem früheren Freund ihres Ehemanns Will Smith (58), geht Jada Pinkett-Smith (55) jetzt in die Offensive. Aus Gerichtsdokumenten geht laut TMZ hervor, dass die Schauspielerin bei einem Richter beantragt hat, Bilaal von einem Arzt psychologisch untersuchen zu lassen. Der geplante Check soll fünf bis sechs Stunden in Anspruch nehmen. Dabei soll geklärt werden, ob der Kläger überhaupt unter den besagten seelischen Beschwerden leidet, die er vor Gericht geltend macht – und falls ja, in welchem Ausmaß. Jadas Begründung für den Antrag ist dabei schlicht: Bilaal habe seinen psychischen und emotionalen Zustand selbst zu einem zentralen Bestandteil seiner Klage gemacht. Deshalb müsse es ihrer Meinung nach erlaubt sein, diese Angaben medizinisch überprüfen zu lassen.

Bilaal verlangt von Jada drei Millionen Dollar Schadensersatz. Er wirft ihr vor, ihn bedroht und ihm somit schweres emotionales Leid zugefügt zu haben. Die mutmaßlichen Drohungen hätten laut seiner Darstellung immense Folgen für sein Leben gehabt: Aus Angst habe er zeitweise im Ausland leben müssen, seine langjährige Partnerin habe sich von ihm getrennt und er habe Bluthochdruck entwickelt. Genau diese Behauptungen sollen durch die beantragte Untersuchung nun geprüft werden. Darüber hinaus behauptet Bilaal, Jada und weitere Personen aus dem Umfeld des Ehepaars seien gegen ihn vorgegangen, nachdem er sich geweigert habe, Will bei der Bewältigung des Skandals um Chris Rock (61) zu unterstützen. Für weiteren Ärger soll außerdem sein Vorhaben gesorgt haben, eine Autobiografie zu veröffentlichen, in der auch Will vorkommt.

Bilaal vertritt sich in dem Verfahren ohne Anwalt und bemüht sich bereits seit Monaten darum, dass Jada eine Aussage unter Eid macht. Seine Terminanfrage an das Anwaltsteam der Schauspielerin sei laut seinen Angaben zwei Monate lang ohne Ergebnis geblieben. Aus diesem Grund seien auch weitere geplante Zeugenbefragungen ins Stocken geraten. Ein Termin, der bereits für Mai angesetzt war, kam nicht zustande – Jada erschien damals nicht. Im August unternahm Bilaal zudem den Versuch, ihren Ehemann Will direkt vorzuladen. Dagegen setzte sich das Team des Schauspielers zur Wehr.

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Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Juni 2026

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Getty Images Trey, Willow, Jaden, Jada Pinkett- und Will Smith, Oktober 2016

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Getty Images Chris Rock, Schauspieler