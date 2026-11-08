Melanie Lynskey widerspricht Gerüchten über Serien-Gage

Melanie Lynskey (49) räumt mit hartnäckigen Gerüchten über ihre Bezahlung bei Two and a half Men auf. Die Schauspielerin hat sich in den Kommentaren unter einem Instagram-Clip ihrer früheren Serienkollegin Holland Taylor (83) zu Wort gemeldet. Im Netz heißt es seit Längerem, sie habe für ihre 63 Auftritte als Rose um die 260.000 Euro pro Episode bekommen. Das stimme so nicht, stellte Melanie klar. Ihre Bruttogage pro Folge habe nur einem Zehntel dieser Summe entsprochen, also etwa 26.000 Euro. Auslöser für ihre Reaktion war ein Ausschnitt aus dem Podcast "Alchemy with Anthony Mason". Darin erzählte Holland, sie habe ihren Vertrag auslaufen lassen, weil sie in ihrer Zeit als Evelyn Harper nie eine Gehaltserhöhung bekommen habe. "Normalerweise machen sie das, einfach aus Höflichkeit. Ich habe vieles an dieser Serie geliebt, aber besonders höflich waren sie nicht", sagte sie über die Verantwortlichen. Jon Cryer (61) dagegen habe seine Gage bei einer Vertragsverlängerung vervierfacht. Melanie stellte sich hinter sie: "Außerdem ist und war Holland eine Legende und eine Königin und verdiente viele Gehaltserhöhungen."

Von ihrem Gehalt ist zudem längst nicht alles bei Melanie angekommen: Agenten, Manager und Finanzberater hätten ihren Anteil erhalten, dazu seien Steuern fällig gewesen. Dadurch sei der Betrag noch einmal um rund die Hälfte geschrumpft. Pro Episode seien ihr ungefähr 13.000 Euro geblieben. "Aber da ist diese verrückte Vorstellung, dass ich Millionen von Dollar verdient hätte, und das ist so lächerlich. Wenn Holland darüber spricht, spreche ich auch darüber", schrieb sie. Beklagen will sich Melanie über ihr damaliges Gehalt trotzdem nicht. Für ihre persönliche Situation sei die Bezahlung sehr hoch gewesen, betonte sie. Mit dem Geld habe sie ihre kleine Hypothek und ihre Rechnungen bezahlen können. Gleichzeitig habe sie in Independentfilmen arbeiten und ihre Karriere aufbauen können, wofür sie sehr dankbar gewesen sei. Weil "Two and a Half Men" nicht ihre eigene Serie gewesen sei, habe sie die Gage in Ordnung gefunden. Ärgerlich findet sie nur, wenn die Höhe falsch dargestellt wird.

Als Melanie zum ersten Mal in die Rolle der Nachbarin und Stalkerin Rose schlüpfte, war sie 25 Jahre alt. Zuvor hatte sie beruflich zu kämpfen und war daher um jedes Engagement dankbar. Das regelmäßige Einkommen war ein großer Grund zur Freude: "Ich denke immer daran, wie viel Glück ich im Vergleich zur großen Mehrheit der Schauspieler habe, denn es ist so, so schwer, davon zu leben. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt so sehr zu kämpfen, deshalb war ich sehr dankbar", schrieb sie auf Instagram. Die CBS-Sitcom lief von 2003 bis 2015 und brachte es auf zwölf Staffeln. Roses Nachbar Charlie (61) Harper wurde von Charlie Sheen verkörpert. Vor der neunten Staffel wurde der Schauspieler dann durch Ashton Kutcher (48) ersetzt. Holland verkörperte in der Serie Evelyn Harper, die Mutter von Charlie und Alan. Für diese Rolle wurde sie insgesamt viermal für einen Emmy nominiert.

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Getty Images Melanie Lynskey auf der Comic-Con in Kalifornien

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Getty Images Jason Ritter und Melanie Lynskey, Schauspieler

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