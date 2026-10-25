Angelina Jolies Kids wollen nicht mit ihr nach Europa ziehen

Angelina Jolie (51) träumt von einem Neuanfang in Europa. Aber von ihren sechs Kindern möchte keines mitkommen. Wie das Magazin Hänt berichtet, haben die inzwischen erwachsenen Sprösslinge eigene Pläne für ihre Zukunft. Shiloh (20) sowie die Zwillinge Vivienne (18) und Knox (18) wollen demnach in Los Angeles bleiben, während es Maddox (25), Pax (22) und Zahara (21) an die US-Ostküste zieht. Die Familie verteilt sich damit auf mehrere Zeitzonen. Der Schauspielerin fallen der Abschied und die Pläne ihrer Kinder schwer, schließlich lebte sie jahrelang mit ihnen in einem vollen Haus.

Ein Insider schilderte gegenüber Radar Online: "Das Schwierige daran ist, dass die Kinder ihr nicht folgen wollen. Das erfüllt ihr Herz mit großer Trauer." Trotzdem soll Angelina stolz sein, dass ihr Nachwuchs seinen eigenen Weg geht. "Angelina freut sich, dass sie sich ihr eigenes Leben aufbauen, und natürlich wird sie sie oft besuchen, aber es wird eine enorme Umstellung sein. Es war emotional für sie", behauptete die Quelle weiter. Den ersten Schritt Richtung Neustart hat der Hollywoodstar bereits geschafft: Ihre prunkvolle Villa in Los Angeles soll sie für umgerechnet rund 24 Millionen Euro an keine Geringere als Madonna (68) verkauft haben.

Lange war ein Umzug über den Atlantik für Angelina gar nicht möglich. Die Sorgerechtsregelungen mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (62) sahen vor, dass sie nicht ohne seine Zustimmung mit den gemeinsamen Kindern ins Ausland ziehen durfte, solange diese minderjährig waren. Inzwischen sind alle sechs volljährig. Daher kann die Filmdarstellerin ihren Lebensmittelpunkt frei wählen. Zuletzt soll sie mit einem nomadischen Leben geliebäugelt haben, das sie durch mehrere Länder führt. Unterstützung soll Angelina von ihren Kindern bekommen: Sie sollen es gut finden, wenn ihre Mama mehr reist, internationale Projekte angeht oder lokale Künstler trifft.

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Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt, September 2024

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Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021