Nun ist es offiziell: Vivienne streicht Brad Pitts Nachnamen

Jetzt ist es amtlich: Vivienne (18), die Tochter von Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (51), trägt den Nachnamen ihres Vaters nicht mehr. Ihr rechtlicher Name lautet künftig nicht mehr Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, sondern nur noch Vivienne Marcheline Jolie. Wie das Magazin People berichtet, befasste sich am Montag ein Gericht in Kalifornien mit dem Anliegen der jungen Frau. Der Richter stimmte der beantragten Namensänderung zu, Gegenstimmen oder Einwände gab es offenbar nicht. Vivienne hatte den Antrag bereits im Juli eingereicht, kurz nachdem sie volljährig geworden war. Mit dem Beschluss ist die Änderung nun auch rechtlich offiziell. Damit folgt Vivienne dem Beispiel mehrerer Geschwister, die das "Pitt" ebenfalls aus ihrem Namen haben entfernen lassen, wie Bunte berichtet.

Von den sechs gemeinsamen Kindern des einstigen Hollywoodtraumpaares ist Vivienne schon das vierte, das offiziell nur noch als Jolie geführt werden möchte. Erst wenige Wochen zuvor hatte ihr ältester Bruder Maddox (25) den gleichen Weg eingeschlagen. Aus Maddox Chivan Jolie-Pitt wurde vor Gericht Maddox Chivan Jolie. Den Anfang hatte allerdings Shiloh (20) gemacht, die sich bereits im Jahr 2024 von dem Namen ihres Vaters getrennt hatte. Auch Zahara (21) ließ ihren Namen vor Kurzem ändern und heißt seitdem nicht mehr Jolie-Pitt, sondern Zahara Marley Jolie. Zur Familie des einstigen Paares gehören neben Maddox, Shiloh, Zahara und Vivienne auch Pax (22) und Viviennes Zwillingsbruder Knox (18). Ob die beiden ebenfalls eine Änderung ihrer Nachnamen in Betracht ziehen, ist bisher nicht bekannt, so Bunte. Weder Brad Pitt noch Angelina Jolie haben sich bislang öffentlich zu den Entscheidungen ihrer Kinder geäußert.

Ganz überraschend kommt die Entscheidung nicht. Im öffentlichen und beruflichen Umfeld nutzte Vivienne den Namen Vivienne Jolie nämlich schon länger. Im Mai 2024 stand sie so im Programmheft des Broadwaymusicals "The Outsiders". An der Produktion hatte sie zusammen mit ihrer Mutter mitgewirkt. Ihren zweiten Vornamen Marcheline behält Vivienne bei. Er ist eine Erinnerung an ihre Großmutter Marcheline Bertrand (†56), die Mutter von Angelina, die bereits verstorben ist. Insgesamt zwölf Jahre waren Brad Pitt und Angelina Jolie ein Paar, zwei davon waren sie verheiratet. 2016 kam es schließlich zur Trennung der beiden Hollywoodstars. Der anschließende Scheidungsprozess entwickelte sich jedoch zu einem jahrelangen Rechtsstreit und wurde laut People erst im Dezember 2024 offiziell abgeschlossen.

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Getty Images Vivienne Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei den Tony Awards 2024

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Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

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