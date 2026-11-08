Cher bleibt nach Michael Douglas' Oscar-Spitze gelassen

Cher (80) denkt gar nicht daran, nachzutreten. Michael Douglas (82) hatte kürzlich Zweifel angemeldet, ob ihr der Oscar von 1988 überhaupt zustand. Statt Gegenfeuer gab es Charme: Chers Sprecher teilte Entertainment Weekly mit: "Cher verehrt Michael Douglas." Eine ausführliche Rechtfertigung oder ein Konter blieben aus, dieser eine Satz musste genügen. Die Stichelei fiel in "The Graham Norton Show". Neben dem Schauspieler saß dort Glenn Close (79), mit der er in "Eine verhängnisvolle Affäre" vor der Kamera stand. Seine These: Die Trophäe als beste Hauptdarstellerin hätte nicht an Cher für "Mondsüchtig" gehen dürfen, sondern an seine damalige Filmpartnerin.

Vor Publikum wurde Michael deutlich: "Sie hätte für "Eine verhängnisvolle Affäre" gewinnen sollen." Moderator Graham wies ihn darauf hin, dass damals jemand anderes gewonnen hatte. Die lakonische Antwort: "Ich weiß, das haben wir damals alle gesagt." Glenn wirkte verblüfft, Kieran Culkin (44) und Naomi Ackie (34), die ebenfalls in der Talkshow zu Gast waren, prusteten los. Naomi sprach von einer klaren Spitze, Graham rief scherzhaft: "Michael, sei nett!" Der Schauspieler ließ sich jedoch nicht bremsen: "Glenn lieferte eine der großartigsten Darstellungen aller Zeiten." Er selbst hatte an jenem Abend ebenfalls Grund zur Freude, denn er wurde für "Wall Street" als bester Hauptdarsteller geehrt. Der Thriller dagegen ging trotz sechs Nominierungen leer aus.

Die beiden Schauspieler verbindet seit dem Dreh eine lange, nicht immer harmonische Geschichte. Im Film spielte Glenn die Geliebte seiner verheirateten Figur. In der Talkshow ermahnte sie ihren Kollegen mit denselben Worten wie der Moderator. Beim Dreh hatte es einst geknirscht: Als das Ende umgeschrieben werden sollte, weigerte sie sich, ihre Rolle als messerschwingende Psychopathin zu spielen, und fragte Michael, wie ihm eine derartige Änderung an seiner Rolle gefallen würde. Seine Antwort soll gewesen sein: "Schätzchen, ich bin eine Hure." Er signalisierte damit, dass er sich dem Willen der Verantwortlichen fügen würde. Fast vier Jahrzehnte später erhält Glenn noch in diesem Monat den Ehrenoscar für ihr Lebenswerk. Sich auf die Academy beziehend, witzelte sie bei Graham: "Wahrscheinlich wollen sie sich nicht länger schuldig fühlen."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cher und Michael Douglas

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Getty Images Cher, Sängerin

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