Diese Kritik hören Dennis Schick und Tanja immer wieder

Dennis Schick (38) und Tanja Le Sarge sind erst seit wenigen Monaten ein Paar, doch schon jetzt müssen sie sich im Netz immer wieder dieselben Vorwürfe anhören. Im Interview mit Promiflash verrät der Realitystar, welche Kritik die beiden besonders häufig erreicht: Einige Nutzer behaupten demnach, ihre Liebe sei nur gespielt und das Model sei allein wegen seiner Bekanntheit an seiner Seite. Das lassen die beiden allerdings nicht auf sich sitzen: "Am häufigsten hören wir wahrscheinlich, dass unsere Beziehung nicht echt wäre oder dass Tanja nur wegen Dennis' Bekanntheit mit ihm zusammen ist. Aber ganz ehrlich? Mittlerweile geht uns das ziemlich am Hintern vorbei." Für ihn und seine Partnerin zähle nicht, wie Außenstehende ihre Verbindung bewerten. Wichtig sei für sie vielmehr, dass sie selbst genau wüssten, was sie aneinander haben. Die wiederkehrenden Zweifel in den sozialen Medien scheinen die beiden daher nicht von ihrem gemeinsamen Weg abzubringen.

Dass im Netz ständig über andere Menschen geurteilt wird, ist für Dennis nichts Neues. Seiner Erfahrung nach würden Kritiker ohnehin immer einen neuen Punkt finden, an dem sie sich stören könnten. Rechtfertigen wollen er und seine Freundin sich deshalb nicht. "Ganz ehrlich? Ihr müsst uns unsere Liebe auch nicht abkaufen. Wir sind zusammen, weil wir uns lieben, und nicht, um irgendjemanden davon zu überzeugen", betont Dennis gegenüber Promiflash. Wer das Paar persönlich kenne und die beiden gemeinsam erlebe, könne seiner Ansicht nach verstehen, wie liebevoll sie miteinander umgehen. Bei allen anderen hat Dennis offenbar keine großen Hoffnungen mehr. Diejenigen, die ihnen trotzdem nicht glauben wollten, würden sich nach Ansicht des TV-Gesichts wohl auch dann an etwas stören, wenn er und Tanja noch so viel erklären würden. Dennis macht damit deutlich: Er und Tanja möchten ihre Beziehung nicht nach den Erwartungen fremder Beobachter ausrichten. Für sie steht ihre Liebe im Mittelpunkt – und nicht die Frage, ob jeder Nutzer im Netz ihnen diese abnimmt.

Dennis hatte seine Beziehung mit dem Tattoomodel kurz nach der Trennung von seiner Ex-Frau Liliana öffentlich gemacht. Auf Instagram zeigte sich der Realitystar damals verliebt mit Tanja und schwärmte von seinem neuen Glück. Bekannt geworden war er durch die RTL-II-Dokusoap "Traumfrau gesucht", in der er sich auf die Suche nach der großen Liebe gemacht hatte. Tanja und er begegneten sich allerdings nicht erst unmittelbar vor dem Beginn ihrer Beziehung. Kennengelernt hatten sich Dennis und Tanja bereits einige Jahre zuvor. Erst später entwickelte sich daraus die Partnerschaft, die sie inzwischen auch öffentlich zeigen. Mit den gemeinsamen Auftritten rückte jedoch nicht nur ihr Liebesglück in den Fokus. Zugleich kamen die Zweifel mancher Nutzer auf, gegen die sich Dennis nun so deutlich zur Wehr setzt. Den Verdacht, Tanja interessiere sich vor allem für seinen Promistatus, lässt er dabei ebenso wenig gelten wie die Behauptung, ihre Gefühle seien nicht echt.

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Imago Dennis Schick und seine Freundin Tanja Le Sarge beim Fame Fighting 4 in der Essener Grugahalle

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Imago Dennis Schick und Tanja Le Sarge bei der Pumpkin Night 2026 auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth

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