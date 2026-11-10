"Hau mir eine": Streit zwischen Yeliz Koc und Papa eskaliert

Schon in der ersten Folge von "Prominent verwandt" fliegen die Fetzen: Zwischen Yeliz Koc (33) und ihrem Vater Savaş kommt es zu einer echten Auseinandersetzung. Wie in der Sendung zu sehen ist, liegen die übrigen Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt schon in ihren Schlafräumen. Savaş sitzt jedoch noch mit Eva-Maria zusammen, der Mutter von Jana-Maria Herz (34). Die beiden unterhalten sich so lautstark, dass Yeliz schließlich nach unten kommt und ihren Vater um Ruhe bittet. Sie muss sich einige Male wiederholen, da ihr Vater sie entweder akustisch oder inhaltlich nicht zu verstehen scheint. Schließlich schlägt Yeliz einen etwas strengeren Ton an – und Savaş eskaliert. Savaş wird wütend, kommt seiner Tochter mit seinem Gesicht bedrohlich nahe und warnt sie, ihn nie wieder anzuschreien. Die Influencerin lässt sich davon nicht einschüchtern und fordert ihn heraus: "Willst du mir dann eine reinhauen oder was? Komm, mach es. Hau mir eine rein, mach es."

Dabei verläuft die Situation zunächst noch ruhig. "Man hört dich bis oben hin", macht Yeliz ihren Vater auf seine Lautstärke aufmerksam und bittet ihn, leiser zu sprechen. Als sich bei Savaş ein Schalter umlegt, kippt die Stimmung endgültig: Er steht auf, beleidigt seine Tochter zutiefst auf Türkisch, geht auf sie zu und zeigt mit dem Finger auf sie. "Du schreist mich nicht noch mal an, das schwöre ich dir. Schrei mich nicht an, nie wieder, das war das letzte Mal, dass du mich angeschrien hast", droht er. Als seine Tochter sich nicht einschüchtern lässt, lässt er von ihr ab und meint: "Bist du bescheuert, was willst du jetzt von mir? Ich kenne das alles gar nicht, lass mich jetzt in Ruhe."

Dieser Moment vor laufenden Kameras erinnert Yeliz an etwas, das ihre Mama ihr über ihren Vater gesagt hatte. "Meine Mutter hat immer gesagt, mein Vater ist wie Jekyll und Hyde, der hat halt zwei Gesichter", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit in der Show. Für die Mutter eines Kindes zieht der Vorfall eine klare persönliche Konsequenz nach sich. "Von so einem Menschen möchte ich mich fernhalten", stellt sie unmissverständlich klar. Damit kommen zwei anstrengende Tage für das Duo zu einem explosiven Ende.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Yeliz Koc und ihr Vater Savaş bei "Prominent getrennt", 2026

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