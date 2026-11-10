Madeleines Royal-Comeback: Ehemann Chris überraschend dabei

Prinzessin Madeleine (44) kehrt auf die royale Bühne zurück: Am 24. November 2026 wird sie nach einer langen Pause am traditionellen Sverigemiddag ihres Vaters König Carl Gustaf (80) im Königlichen Schloss in Stockholm teilnehmen. Das geht aus dem offiziellen Hofkalender hervor. Für eine weitere Überraschung sorgt ihr Ehemann Chris O'Neill (52). Schwedische Medien hatten zunächst berichtet, dass er dem festlichen Abend fernbleiben werde. Im aktualisierten Kalender des Königshauses wird der Geschäftsmann nun jedoch ausdrücklich als Teilnehmer aufgeführt. Für Chris wäre es das erste Mal, dass er bei dem Schlossdinner dabei ist. Doch nicht nur das Paar hat sich angekündigt: Auch Königin Silvia (82), Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel (53) sowie Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Sofia sollen an dem Abend teilnehmen. Damit kommt fast die gesamte erwachsene Kernfamilie des schwedischen Königspaares zusammen.

Das Sverigemiddag wurde im Jahr 2013 ins Leben gerufen, als König Carl Gustaf sein 40. Thronjubiläum feierte. Bei dem Dinner werden Menschen aus Schweden geehrt, die sich in besonderem Maße für die Gesellschaft einsetzen. Madeleine war zuletzt 2015 bei der Veranstaltung zu sehen, ihre Rückkehr erfolgt damit nach elf Jahren. Weshalb Chris erst nachträglich ergänzt wurde, ist nicht bekannt. Seit der Hochzeit mit Madeleine im Jahr 2013 war er noch nie bei einem Sverigemiddag anwesend.

Bei der Hochzeit mit Madeleine hatte sich Chris bewusst dagegen entschieden, einen Prinzentitel anzunehmen. Deshalb konnte er weiterhin seinem Beruf nachgehen und muss keine regelmäßigen royalen Aufgaben übernehmen. Bei ausgewählten großen Familien- und Repräsentationsterminen unterstützt er seine Frau aber trotzdem. Erst vor Kurzem begleitete er Madeleine zum Staatsbankett für Singapurs Präsidenten Tharman Shanmugaratnam und dessen Frau Jane Yumiko Ittogi. Wie vorgeschrieben erschien er dort im Frack. Laut Svensk Damtidning fiel er allerdings mit einer Rolex am Handgelenk auf. Nach klassischen Etiketteregeln gehört eine solche Uhr nicht zu dieser Abendgarderobe.

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Getty Images Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill, schwedisches Königshaus

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Getty Images Christopher O'Neill, Prinzessin Madeleine und Prinz Carl Philip, 2021

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