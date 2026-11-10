Darum brauchte North West eine eigene Nanny für die Nacht

Während Kim Kardashian (46) längst schläft, ist ihre Tochter North West (13) häufig wach. Das wirkte sich auch auf die Kinderbetreuung aus. Wie Biograf Jonathan Van Meter im Podcast "Back Row" von Amy Odell verriet, engagierte die Unternehmerin eine eigene Nachtnanny für ihre älteste Tochter. Laut Jonathan liegt Kim meistens gegen 21 Uhr im Bett, während North gerne bis spät in die Nacht bastelt, an eigenen Projekten tüftelt oder Musik macht. "Eine Zeit lang hatte North eine, wie sie es nannte, Nachtnanny, weil North gerne lange aufbleibt und Kim sehr früh schlafen geht", erklärte der Autor.

Die junge Frau sollte North Gesellschaft leisten. Auf diese Weise konnte die Teenagerin sich kreativ austoben, ohne sich nach ihrer Mutter richten zu müssen. Die nächtliche Kinderbetreuung war aber nicht die einzige Angestellte von Kim. Auf einer Tafel in ihrer Garage will der Autor die Namen von 24 Angestellten gezählt haben. Zehn von ihnen seien an jenem Tag als anwesend vermerkt gewesen. In seinem Buch "KIM: Kim Kardashian – die autorisierte Biografie" schildert er, wie Nannys, Reinigungskräfte, Köche und Assistenten im Haus beschäftigt waren.

Für ihre vier Kinder North, Saint West (10), Chicago West (8) und Psalm West (7) setzt Kim insgesamt auf fünf Nannys. Eine davon sei jeweils im Dienst, die übrigen vier wechselten sich in einem Rotationssystem ab. Trotz dieser Unterstützung übernimmt die vierfache Mutter feste Aufgaben im Familienalltag. Das bestätigte sie gegenüber The Times. Sie fährt ihre Kinder selbst zur Schule und holt sie ab. Abends isst sie mit ihnen zusammen und liest ihnen vor dem Einschlafen Bücher vor. Ihren Erziehungsstil beschrieb Kim als mittelstreng, gleichzeitig aber auch als sehr geduldig und liebevoll. Bei musikalischen Projekten ihrer Tochter North spreche sie sich außerdem mit ihrem Ex-Mann Kanye West (49) ab: "Wir stellen sicher, dass wir uns einig sind und dass sie an Projekten beteiligt ist, denen wir beide zustimmen."

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Imago North West bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2026

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Instagram / northwest Kim Kardashian mit Tochter North West

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