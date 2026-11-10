Sepsis und Fieber: Ricarda Raatz gibt Update aus Krankenhaus

Ricarda Raatz (34) hat sich mit einem bewegenden Gesundheitsupdate bei ihren Fans zurückgemeldet. Der Realitystar wird nach einer Sepsis weiter stationär im Krankenhaus behandelt und zeigte sich jetzt in seiner Instagram-Story unter Tränen. In der vergangenen Woche war ihre Körpertemperatur auf 40 Grad gestiegen. Daraufhin musste sie mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht werden. Inzwischen sei ihre erhöhte Temperatur zwar verschwunden, dafür bereite ihr nun der Bereich rund um ihr Brustimplantat große Probleme. Dieser habe auf die Viren und Bakterien in ihrem Körper reagiert und sich entzündet. Um das Implantat habe sich sogar Eiter gebildet. Ricarda betonte zugleich, dass nicht ihre frühere Brustoperation die ursprüngliche Erkrankung ausgelöst habe. Ob Ricarda während des belastenden Klinikaufenthalts von einer nahestehenden Person begleitet wird, verriet sie in ihrem aktuellen Update nicht.

In ihrer Story schildert Ricarda ausführlich, wie es aktuell um sie steht: "Mein Fieber ist auch mittlerweile weg, aber durch diese Viren und Bakterien hat dementsprechend meine Brust darauf reagiert." Wegen der Entzündung musste die TV-Bekanntheit einen weiteren Eingriff über sich ergehen lassen. "Um das Implantat herum ist jetzt Eiter entstanden, weil mein Körper anscheinend mit diesen Viren und Bakterien in meinem Körper nicht klarkommt. Deswegen habe ich heute eine Riesennadel in meine Brust bekommen. Der Eiter wurde entnommen und ins Labor geschickt", berichtete sie. Wie es mit der Behandlung weitergeht, hängt nun von den Ergebnissen der Untersuchung und dem weiteren Verlauf ab. "Am Freitag wird entschieden, ob das mit Antibiotikum weggeht oder ob das um das Implantat herum abgesaugt werden muss", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Eine medikamentöse Therapie könnte demnach ausreichen, andernfalls wäre ein weiterer medizinischer Eingriff nötig.

Eigentlich hätte Ricarda das Krankenhaus schon längst verlassen sollen. Zunächst war ihre Entlassung für Montag geplant, dann wurde sie auf Mittwoch verschoben. Durch die Entzündung an ihrem Implantat verzögert sich ihre Heimreise nun weiter. "Das heißt, ich bin mindestens bestimmt noch mal eine Woche hier. Super", fasste sie die Situation bei Instagram sichtlich enttäuscht zusammen. Erst vor vier Tagen hatte sich Ricarda nach einer für sie ungewöhnlich langen Funkstille erstmals aus dem Krankenbett gemeldet. Damals erzählte sie ihrer Community, dass sie mehrere Tage lang mit 40 Grad Fieber und weiteren Beschwerden zu kämpfen gehabt habe. Die Ärzte hatten bei ihr eine Sepsis diagnostiziert, deren Ursache zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt war. Auch damals ließ die Reality-TV-Bekanntheit offen, ob ihr während des Krankenhausaufenthalts in Spanien eine vertraute Person zur Seite steht. Vorerst bleibt sie weiterhin unter ärztlicher Beobachtung.

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Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im November 2026

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RTL / Benno Kraehahn Ricarda Raatz bei "Reality Queens"

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