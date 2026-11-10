Offiziell? Bella Hadid innig mit Nathan Lacy auf der Tribüne

Bella Hadid (30) sorgt für neue Liebesgerüchte! Das Model besuchte am Samstag in Denver ein NHL-Spiel der Colorado Avalanche – und war dabei nicht allein. An ihrer Seite saß Nathan Lacy, mit dem die 30-Jährige bereits seit einigen Monaten in Verbindung gebracht wird. Die Fotos, die sie anschließend selbst auf Instagram veröffentlichte, zeigen die beiden in vertrauter Pose auf der Tribüne. Bella und der Cowboy schmiegen sich eng aneinander und haben die Arme umeinander gelegt. Auf einem besonders verspielten Schnappschuss ist sogar zu sehen, wie Nathan dem Model ins Kinn beißt. Ob die Aufnahmen tatsächlich das offizielle Liebes-Outing der beiden darstellen, ist allerdings noch unklar. Weder Bella noch Nathan haben bislang ausdrücklich bestätigt, ein Paar zu sein. Auch einen eindeutigen Kommentar zu den Bildern gab es von ihnen nicht.

Im Juli hatte sich die Situation noch ganz anders dargestellt. Damals betonte eine Quelle aus Bellas Umfeld gegenüber TMZ, dass das Model Single sei und Nathan nicht date. Zu diesem Zeitpunkt war der Cowboy in der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt, über eine mögliche Romanze der beiden wurde allerdings bereits spekuliert. Die neuen Bilder legen nun zumindest nahe, dass sich ihr Verhältnis seitdem verändert haben könnte. Eine eindeutige Einordnung der innigen Momente lieferte Bella in ihrem Beitrag jedoch nicht. Stattdessen stand ein anderer Anlass im Mittelpunkt: Der Abend fand im Rahmen des Themenabends "Hockey gegen Krebs" der Colorado Avalanche statt. In ihrem Post würdigte Bella das Engagement des Eishockeyteams, das mit der Aktion auf die Krankheit aufmerksam macht. Darüber hinaus sammelt der Verein Spenden für die Krebsforschung, für Krebspatienten, Angehörige und Hilfsorganisationen.

Ganz fremd ist Nathan in Bellas Leben nicht: Er ist der Bruder ihrer engen Freundin Rachael Lacy. Die Künstlerin teilt mit dem Model eine große Leidenschaft – die Liebe zu Pferden. Bella selbst war in ihrer Jugend als Turnierreiterin aktiv. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass ihr Herz für einen Cowboy schlägt. Ab 2023 war sie mit dem professionellen Pferdetrainer Adan Banuelos liiert. Mit ihm zeigte sie sich damals immer wieder in der Öffentlichkeit, unter anderem bei Reitsportveranstaltungen. Ihre Begeisterung für den Reitsport verbindet Bella somit nicht nur mit ihrem früheren Partner, sondern auch mit Rachael. Ob aus der Freundschaft mit Nathan inzwischen mehr geworden ist, haben die beiden bislang nicht öffentlich kommentiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit Nathan Lacy beim NHL-Spiel der Colorado Avalanche, November 2026

Anzeige Anzeige