Yeliz Koc rechnet gnadenlos mit ihrem Vater Savaş ab

Yeliz Koc (33) gewährt einen sehr persönlichen Einblick in ihr Gefühlsleben und richtet dabei offene Worte an ihren Vater Savaş. Auf Instagram deutete die Influencerin an, wie sehr sie die schwierige Beziehung zu ihm bis heute belastet. In ihrem Beitrag beschreibt die Reality-TV-Bekanntheit, wie sehr sie väterliche Zuneigung jahrelang vermisst hat: "Vielleicht bringt mir mein Vater in einem anderen Leben Blumen, fragt mich, wie es mir geht, möchte wissen, was in meinem Leben passiert, und gibt mir die Liebe und Aufmerksamkeit, die jede Tochter von ihrem Vater verdient. Aber Gott, wie sehr wünschte ich, ich hätte all das schon in diesem Leben haben können." Dazu postet sie Kinderfotos von sich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Yeliz öffentlich über das komplizierte Verhältnis zu Savaş spricht. Ihre Eltern trennten sich früh und danach habe ihr Vater laut ihr lange keine verlässliche Rolle in ihrem Leben gespielt. Bereits als Kind habe sie sich sehnlichst mehr Aufmerksamkeit von ihm gewünscht und sogar versucht, mit rebellischem Verhalten von ihrem Vater wahrgenommen zu werden. Am meisten belastet habe sie damals das Gefühl, dass er sie nicht liebe. Ihre aktuellen Worte auf Instagram zeigen jedoch, dass die fehlende Nähe zu Savaş Yeliz auch als erwachsene Frau und Mutter weiterhin beschäftigt.

Dabei hatte schon die erste Folge von "Prominent verwandt" gezeigt, wie schnell die Stimmung zwischen Yeliz und ihrem Vater kippen konnte. Auslöser war eine Bitte um Ruhe: Savaş hatte sich noch lautstark unterhalten, obwohl die anderen Teilnehmer bereits in ihren Schlafräumen lagen. Yeliz ging nach unten und sprach ihn ruhig darauf an. Weil sie sich mehrfach wiederholen musste, wurde ihr Ton strenger. Daraufhin stand Savaş wütend auf, beleidigte seine Tochter auf Türkisch und zeigte mit dem Finger auf sie. "Du schreist mich nicht noch mal an, das schwöre ich dir", warnte er und kam ihr bedrohlich nahe. Die Influencerin ließ sich davon nicht einschüchtern. "Willst du mir dann eine reinhauen oder was? Komm, mach es. Hau mir eine rein, mach es", forderte sie ihren Vater heraus. Savaş ließ schließlich von ihr ab. "Bist du bescheuert, was willst du jetzt von mir? Ich kenne das alles gar nicht, lass mich jetzt in Ruhe", sagte er.

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RTL Yeliz Koc und ihr Vater Savaş bei "Prominent getrennt", 2026

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrem Vater Savaş

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