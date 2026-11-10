Nach dem Klinikbesuch zieht sich Katharina Eisenblut zurück

Einen Tag nach ihrem Krankenhausbesuch meldet sich Katharina Eisenblut (32) wieder von zu Hause. Auf Instagram beruhigt die Sängerin ihre Fans und kündigt an, dass es auf ihrem Profil in den kommenden Tagen etwas stiller wird. Warum sie in die Klinik musste, verrät sie nicht. Vorerst möchte sie sich nicht persönlich zeigen, aber einige Gedanken teilen, die sie gerade beschäftigen. Lange soll ihre Auszeit nicht dauern: "Es wird nun ein wenig ruhig hier, aber macht euch keine Sorgen, ich komme zurück, ganz bald!", schreibt sie an ihre Follower.

In einer weiteren Story filmt Katharina im Gehen den Boden eines Krankenhausflurs. Darauf sind rote Wegweiser mit der Aufschrift "Zentrale Notaufnahme (ZNA)" zu sehen. Der Klinikbesuch habe sie nachdenklich gemacht: "Manchmal merkt man erst in solchen Momenten, wie wertvoll unsere Gesundheit eigentlich ist." Die Sängerin fragt sich, warum man sich so oft mit Kleinigkeiten aufhält, obwohl es im Leben Wichtigeres gibt. Für sie zählen vor allem Familie, Freunde und Gesundheit. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie neben einem Mann und zwei Kindern lächelt. Wer mit ihr auf dem Bild zu sehen ist, verrät sie nicht.

Schon zuvor hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin auf Instagram einen Klinikbesuch angedeutet. Ob sie selbst oder jemand aus ihrem Umfeld ärztliche Hilfe brauchte, ließ Katharina damals offen. Auch warum sie das Bild erst später veröffentlichte, erklärte sie nicht. In ihrem aktuellen Update nennt sie zwar ebenfalls keine Diagnose, gibt ihren Fans aber Entwarnung: Sie ist wieder zu Hause.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, August 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2025

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