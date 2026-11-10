Rob Kardashian plant Doku: Kris Jenner soll dagegen sein

Rob Kardashian (39) könnte mit einem eigenen Projekt ins Fernsehen zurückkehren. Wie The U.S. Sun berichtet, plant der Realitystar eine Dokuserie, in der er über die persönlichen Probleme der vergangenen zehn Jahre sprechen und zeigen möchte, wie sein Leben heute aussieht. Über einen Bekannten soll Rob bereits Kontakt zu einem Studio aufgenommen, ein erstes Gespräch geführt und ein Treffen vereinbart haben. Erst danach habe er seine Mutter Kris Jenner (71) und seine Schwester Kim Kardashian (46) eingeweiht. Kris soll verärgert reagiert haben, weil ihr Sohn die Doku unabhängig von ihren eigenen Plänen für sein Comeback vorantreibe. Eine offizielle Stellungnahme der Familie gibt es bislang nicht.

"Kris ist ausgerastet, als sie davon erfahren hat", verriet ein Insider gegenüber The U.S. Sun. Dem Bericht zufolge hatte die Unternehmerin bereits mehrere Ideen für Robs Rückkehr in die Öffentlichkeit ausgearbeitet. Kleinere Auftritte in den Realityshows der Familie hätten ihm etwa ermöglicht, Geld zu verdienen und sich langsam wieder an die Kameras zu gewöhnen. Zudem soll Kris Gespräche mit Unternehmensberatern angestoßen haben, um einige seiner Marken neu aufzubauen. Rob reichte zuletzt Unterlagen für neue Markenrechte im Zusammenhang mit Werbe- und Kooperationsdeals ein. Seine früheren Geschäfte in der Lebensmittel- und Modebranche hatte er dem Bericht zufolge schon vor rund zwei Jahren eingestellt. Ob er sich für den von Kris vorgeschlagenen Weg entscheidet oder seine eigene Doku weiterverfolgt, ist offen.

Rob hält sich seit Jahren stärker aus der Öffentlichkeit heraus als seine Schwestern. Ein Insider berichtete vor Kurzem, er konzentriere sich auf seine Gesundheit und sehe großartig aus. Seine Schwestern respektierten seinen Wunsch nach Ruhe und freuten sich, dass er glücklicher sei. Zuletzt sorgte auch sein entspannter Umgang mit seiner Ex-Verlobten Blac Chyna (38) für Aufmerksamkeit. Während eines Livestreams auf Kick sprachen die beiden am Telefon über ihre neunjährige Tochter Dream (10). Nach früheren Auseinandersetzungen vor Gericht sollen sie sich als Eltern inzwischen gut verstehen. "Sie sind beide reifer geworden und konzentrieren sich darauf, was das Beste für Dream ist", erklärte eine Quelle gegenüber People.

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ActionPress Rob Kardashian, TV-Persönlichkeit

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Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrem Sohn Robert Kardashian

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