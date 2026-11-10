Russell Brand wollte nicht als der "verrückte Typ" sterben

Russell Brand (51) hatte vor rund zwei Jahrzehnten eine bestimmte Sorge: Er wollte nicht sterben, ohne etwas Bedeutungsvolles zu hinterlassen. Im Jahr 2006 sprach der Comedian in einem Interview mit The Guardian offen über diese Angst. Zu dem Zeitpunkt genoss er große Bekanntheit. Doch er wollte nicht nur als kurioser Fernsehstar aus Formaten wie Big Brother und Sendungen auf MTV in Erinnerung bleiben. Heute, rund 20 Jahre später, hat sein Leben eine andere Wendung genommen: Russell sitzt im Gefängnis. Nach einem einstimmigen Schuldspruch verurteilte ihn das Southwark Crown Court zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft. Der Brite wurde wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen verurteilt. Mindestens sieben Jahre muss der Entertainer im Gefängnis verbringen. Erst danach besteht die Möglichkeit, dass er vorzeitig auf Bewährung entlassen wird.

"Ich nehme an, der Grund, warum ich ständig über den Tod spreche, ist, dass ich Angst davor habe – Angst, nicht alles geschafft zu haben", schilderte der Schauspieler damals im Gespräch. Auch davon, welches Bild nach seinem Tod von ihm bleiben sollte, hatte er deutliche Vorstellungen: "Ich möchte nicht als der verrückte Typ aus Big Brother sterben. Ich wollte nicht als der verrückte Typ von MTV sterben. Ich möchte etwas tun, das Wert, Bedeutung, Poesie und Dynamik hat." Nun wird sein Name mit schweren Verbrechen in Verbindung gebracht. Das Gericht sprach ihn schuldig, einen Fan vergewaltigt zu haben. Zu den weiteren Betroffenen gehören eine Frau, die er in einer Bar im Londoner Stadtteil Soho sexuell angegriffen hatte, eine Radiomitarbeiterin und eine Angestellte von Channel 4. Abseits der Haftstrafe wird der Schauspieler lebenslang im Register für Sexualstraftäter geführt. Auch weitere Anklagen können laut The Mirror folgen.

Im gleichen Gespräch mit The Guardian hatte sich Russell auch gegen den Ruf gewehrt, sexsüchtig zu sein. "Ich bin ganz sicher kein Perverser. Ich habe einfach sehr viel Energie ... Ich glaube, es ist Libido. Es ist Lebenskraft", betonte er damals. Russell will zudem seine Verurteilung nicht hinnehmen. Wie TMZ berichtet hatte, plant der Comedian, Berufung einzulegen. Nachdem Russell ins Gefängnis gekommen war, meldete sich auch seine frühere Partnerin Jemima Goldsmith zu Wort und erhob ebenfalls schwere Vorwürfe. Laut The Mirror warf sie dem Comedian "Gewalt, Zwangskontrolle und Missbrauch" vor. Zudem erklärte Jemima, sie habe ihn nach einem gewaltsamen Vorfall im Jahr 2014 von der Polizei aus ihrem Haus bringen lassen.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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