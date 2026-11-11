F1-Freundin Isabella Bernardini geht mit Trikot-Kleid viral

Isabella Bernardini hat beim Großen Preis von São Paulo mit ihrem Outfit für Aufsehen gesorgt. Beim Heimrennen ihres Freundes Gabriel Bortoleto (22), der als brasilianischer Formel-1-Pilot an den Start ging, zog sie im Fahrerlager und in der Boxengasse viele Blicke auf sich. Der Grund war ein grünes Spitzenkleid, das auf den ersten Blick elegant und verspielt wirkt. Das Besondere daran: Das Kleid wurde aus einem Fahrertrikot gefertigt. Wie RTL.de berichtet, steckt die deutsche Modedesignerin Fiona Rörig hinter dem außergewöhnlichen Look. Der Auftritt entwickelte sich im Netz schnell zum viralen Erfolg. Ein Video auf dem offiziellen Instagram-Account der Formel 1 wurde mehr als 28 Millionen Mal aufgerufen. Darin spazieren die beiden Arm in Arm durch das Fahrerlager, während Isabella das figurbetonte Trikot-Kleid mit grünem Spitzenbesatz und passenden hohen Schuhen trägt.

Entstanden ist das besondere Kleid ganz ohne persönliches Treffen. Rund zwei Wochen vor dem Rennwochenende entwickelten Isabella und Fiona den Entwurf gemeinsam in einem Videoanruf. Sogar die Maße wurden dabei aus der Ferne genommen. Die Idee, Spitze in das Outfit einzuarbeiten, hatte Isabella selbst. Fiona verwendete als Material ein Fahrertrikot. Insgesamt arbeitete die Designerin 25 Stunden an dem Einzelstück. "Ich liebe es, wenn meine Kunden ihre eigenen Ideen einbringen. Denn dann ist es nicht nur ein Stück Stoff, was sie tragen. Dann stecken da auch Geschichte und Emotionen drin. Und ich habe gesehen, dass sie ein großes Lächeln auf den Lippen hatte, als sie es getragen hat", schwärmte Fiona gegenüber RTL.de. Zunächst war öffentlich nicht bekannt, wer das Kleid entworfen hatte. Dennoch erkannten laut Fiona zahlreiche Social-Media-Nutzer ihre Handschrift. Das sei für sie ein großes Kompliment gewesen.

Die Partnerinnen der Formel-1-Piloten stehen während der Saison regelmäßig mit im Rampenlicht. Zuletzt sorgten unter anderem Lewis Hamiltons (41) Nähe zu Kim Kardashian (46) und Spekulationen über Lando Norris und Alix Earle (25) für Schlagzeilen. Bei Isabella und Gabriel ist die Lage dagegen eindeutig: Bei seinem Heimrennen in São Paulo war sie an seiner Seite und unterstützte den Rennfahrer direkt vor Ort. Auch für Fiona sind prominente Kunden nichts Neues. Im Oktober 2025 schneiderte die Düsseldorfer Designerin eine Jacke für den Fußballstar Thomas Müller (37). Zudem trug Isabel Haugseng Johansen, die Freundin von Erling Haaland (26), bereits eines ihrer Designs. Mit Isabellas grünem Trikot-Kleid fand ihre Arbeit nun auch im Formel-1-Fahrerlager und durch das millionenfach angesehene Instagram-Video ein großes Publikum.

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Getty Images Isabella Bernardini kommt vor dem Training zum Großen Preis von Brasilien ins Fahrerlager in São Paulo

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Getty Images Audi-Pilot Gabriel Bortoleto geht vor dem Großen Preis von São Paulo durch das Fahrerlager in Interlagos

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