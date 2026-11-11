Nach neun Jahren: Dominic Harrison macht Sarah erneut Antrag

Romantische Überraschung zum Ehejubiläum! Dominic Harrison (35) hat seiner Frau Sarah Harrison (35) an ihrem neunten Hochzeitstag erneut einen Heiratsantrag gemacht. Vor einer beeindruckenden Kulisse aus Wolkenkratzern ging er noch einmal vor der Mutter seiner Kinder auf die Knie. Den besonderen Moment machte das Influencerpaar anschließend mit einer emotionalen Bilderreihe auf Instagram öffentlich. Auf den Fotos ist zu sehen, wie Sarah den Antrag begeistert annimmt. Stolz streckt sie ihre Hand in die Kamera und zeigt dabei ihr neues Schmuckstück: einen großen Ring mit einem ovalförmigen Stein. Für das Paar, das seit 2017 verheiratet ist, wurde der diesjährige Jahrestag damit zu einem ganz besonderen Ereignis. Neun Jahre nach ihrem ersten Jawort haben sich Sarah und Dominic ein zweites Mal verlobt. Ihr Ehejubiläum feiern die zwei damit auf romantische Weise.

Zu den Bildern fand Sarah nur wenige, aber deutliche Worte. "Ich habe Ja gesagt (wieder)", schrieb die Influencerin zu dem gemeinsamen Beitrag. Außerdem richtete sie eine liebevolle Botschaft an ihren Ehemann. "Vor neun Jahren haben wir Ja gesagt und heute hast du mich noch mal gefragt – ja, ja, ja! Danke für dieses unfassbar schöne gemeinsame Leben", schwärmte sie. Die Freude über die erneute Verlobung ist ihr deutlich anzumerken. Auch bei den Fans kam die Liebeserklärung gut an. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche von Followern, die dem Paar zum Hochzeitstag gratulieren. Viele von ihnen feiern zudem den erneuten Antrag und freuen sich mit Sarah und Dominic über den romantischen Moment vor der Skyline.

Kennengelernt hatten sich Sarah und Dominic im Jahr 2014. Drei Jahre später, am 11. November 2017, gaben sie sich auf dem Standesamt das Jawort. Damals erwarteten die beiden ihr erstes Kind: Kurz nach der Trauung kam ihre Tochter Mia Rose zur Welt. Eine große Hochzeitsfeier samt Trauzeremonie holte das Paar knapp zwei Jahre später nach. Am 13. August 2019 feierten sie auf dem Darsberg bei Heidelberg ihre Liebe noch einmal im großen Stil. 2020 kehrten Sarah und Dominic Deutschland den Rücken und wanderten nach Dubai aus. Dort leben sie seitdem gemeinsam mit ihren Kindern. Über ihre Beziehung sprach Sarah in der Vergangenheit offen. Sie erklärte, dass sie und Dominic über die Jahre zusammengewachsen seien. Gemeinsam hätten sie sich weiterentwickelt und ihr Leben Stück für Stück miteinander aufgebaut.

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Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

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Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Dominic Harrison im November 2024

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