"Soul Food"-Star Irma P. Hall stirbt im Alter von 91 Jahren

Die Schauspielwelt trauert um Irma P. Hall (†91): Der "Soul Food"-Star ist am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Dallas gestorben. Das bestätigte ihre Familie in einer Stellungnahme, die Variety vorliegt. Demnach verbrachte die frühere Lehrerin ihre letzten Momente im Kreis ihrer Liebsten. Woran sie gestorben ist, wurde bislang nicht öffentlich gemacht. Einem breiten Publikum war Irma vor allem als Josephine "Big Mama" Joseph bekannt. In dem 1997 veröffentlichten Film "Soul Food" verkörperte sie die warmherzige Matriarchin einer Familie, die ihre Angehörigen bei gemeinsamen Mahlzeiten zusammenbringt. In ihrem Abschied würdigten ihre Verwandten auch die vielen weiteren Facetten ihres Lebens. "Irma P. Hall war eine geliebte Schauspielerin, Autorin, Dichterin, Pädagogin und Rednerin, deren Wirken im Laufe ihrer bemerkenswerten Karriere unzählige Leben berührte", erklärte die Familie gegenüber Variety.

Dabei kam Irmas Karriere vor der Kamera erst vergleichsweise spät ins Rollen. Ihren großen Durchbruch feierte sie Berichten zufolge mit 60 Jahren. Besonders die Rolle der Big Mama in "Soul Food" machte sie bekannt. Ebenfalls 1997 war Irma als Wurzelheilerin Minerva in Clint Eastwoods (96) Drama "Mitternacht im Garten von Gut und Böse" zu sehen. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere übernahm sie zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen. Einige Jahre später folgte ein weiteres Highlight: In der Krimikomödie "Ladykillers" stand sie an der Seite von Hollywoodstar Tom Hanks (70) vor der Kamera. Darin spielte sie Marva Munson, in deren Haus sich eine Gruppe von Kriminellen einquartiert. Auch das Drama "A Family Thing" und die Serie "Hap and Leonard" gehörten zu ihrer umfangreichen Filmografie. So blieb Irma über viele Jahre hinweg regelmäßig auf der Leinwand und im Fernsehen präsent.

Bevor Hollywood auf sie aufmerksam wurde, hatte Irma einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen. Fast drei Jahrzehnte lang arbeitete sie als Lehrerin in Dallas. In der texanischen Stadt lebte sie später auch mit ihrer Familie und dort starb sie nun im Kreis ihrer Angehörigen. Die Schauspielerei blieb dabei nur ein Teil ihres vielseitigen Schaffens. Irma war außerdem als Autorin tätig, verfasste Gedichte und trat als Rednerin auf. Besonders eng ist ihr Name dennoch mit Big Mama verbunden. Die sonntäglichen Familienessen der Figur bildeten einen zentralen Bestandteil von "Soul Food" und machten die Darstellerin zu einer bekannten Persönlichkeit des Schwarzen Kinos. Auch fast drei Jahrzehnte nach dem Kinostart verbinden viele Zuschauer Big Mamas Fürsorge und ihren Zusammenhalt mit Erinnerungen an die eigenen Großmütter. Damit prägte die Rolle über die eigentliche Filmhandlung hinaus die Wahrnehmung von Irmas Karriere.

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Getty Images Schauspielerin Irma P. Hall bei den Texas Hall of Fame Awards am 11. März 2005 in Austin

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Getty Images Irma P. Hall bei den Texas Hall of Fame Awards am 11. März 2005 in Austin

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