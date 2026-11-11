Prinz Harry nannte Kate "Schwester": So kam es zum Bruch

Prinz Harry (42) und Prinzessin Kate (44) standen sich früher so nah, dass ihr Verhältnis beinahe an das von Geschwistern erinnerte. Der Herzog von Sussex beschrieb die Ehefrau seines Bruders Prinz William (44) einst sogar als "die Schwester, die ich nie hatte und mir immer gewünscht habe". Bei zahlreichen offiziellen Terminen traten die drei Royals gemeinsam auf und wirkten dabei oft vertraut und gelöst. Immer wieder scherzte das Trio miteinander und teilte vor den Kameras unbeschwerte Momente. Nach Harrys Hochzeit mit Herzogin Meghan (45) am 19. Mai 2018 bekam die enge Bindung jedoch zunehmend Risse. Als Harry und Meghan Anfang 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten und Großbritannien verließen, wuchs die Distanz zur Königsfamilie weiter. Davon blieb auch Harrys Verhältnis zu seiner Schwägerin nicht unberührt. Die frühere Nähe zwischen dem Royal und Kate gilt mittlerweile als schwer belastet.

Dabei erinnerte sich Harry in seinen 2023 erschienenen Memoiren "Reserve" noch voller Zuneigung an seine Schwägerin: "Ich mochte es, Kate lachen zu sehen. Noch besser gefiel es mir, sie zum Lachen zu bringen. Und darin war ich ziemlich gut." Wie es aus Kates Sicht zum Bruch kam, beleuchtet der Autor Russell Myers in seinem Werk "William and Catherine: The Intimate Inside Story". Demnach habe die Prinzessin die Konflikte zwischen den Brüdern zunächst vor allem auf deren Rollen als Thronfolger und Ersatz zurückgeführt: "Zunächst hatte sie geglaubt, Williams und Harrys Streitereien beruhten auf Unreife oder Sturheit auf beiden Seiten, doch Harrys und Meghans Verhalten gegenüber Palastmitarbeitern, die ihr und William am Herzen lagen, brachte die Paare auf einen völlig anderen Kurs." Der Umgang mit dem Personal sei für die Prinzessin demnach zum entscheidenden Wendepunkt geworden.

Die Vorwürfe rund um den Umgang mit Angestellten des Palastes richteten sich ab 2021 vor allem gegen Meghan. Die Herzogin wies die Anschuldigungen entschieden zurück und sprach von einer "gezielten Verleumdungskampagne". Wie viel Harry das frühere Miteinander mit seinem Bruder und dessen Frau bedeutete, zeigte sich schon vor seiner Ehe. Damals hatte der Prinz scherzhaft erklärt, er wünsche sich eine feste Freundin, um gemeinsam mit William und Kate schöne Erinnerungen zu sammeln. Gemeinsam gesehen wurden Harry und Kate bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022. Im Mai 2023 reiste Harry zudem zur Krönung von König Charles III. (77) nach Großbritannien. Auch William und Kate nahmen an der Zeremonie teil. An der familiären Distanz änderte dieser gemeinsame Anlass laut Russell Myers jedoch nichts. Von der früheren Unbeschwertheit, die Harry, William und Kate bei ihren gemeinsamen Auftritten ausstrahlten, war dabei nichts mehr zu sehen.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2012

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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