Auch Deutschland: Charles Spencer auf "Swan Song"-Buchtour

Charles Spencer (62) hat mit seinem Buch "Swan Song. Diana, meine Schwester" nun auch in Deutschland Halt gemacht. In Hamburg stellte der jüngere Bruder von Prinzessin Diana die Biografie zum ersten Mal einem deutschen Publikum vor. Im Gespräch mit Moderatorin Julia Westlake gewährte er persönliche Einblicke in das Leben mit seiner Schwester. Es ging um ihre gemeinsame Kindheit, um Dianas Hochzeit mit dem heutigen König Charles III. (77) im Jahr 1981 und um ihren tragischen Tod 1997. Schauspieler Peter Lohmeyer (64) lieh dem Autor an diesem Abend seine deutsche Stimme und las ausgewählte Passagen aus dem Buch vor. Besonders gern erinnerte sich der Brite an Dianas humorvolle Seite. "Ich finde, ihr Sinn für Humor war außergewöhnlich. Sie war so witzig, und sie konnte immer über sich selbst lachen und erkannte das Absurde in Situationen", erklärte Charles laut Welt. Damit rückte er bei seinem Deutschlandstopp vor allem die private Diana hinter der weltberühmten Prinzessin in den Mittelpunkt.

Auch Dianas Wirkung auf andere Menschen beschrieb ihr Bruder bei dem Auftritt. Die Leute hätten beim Anblick der Prinzessin wie Kinder reagiert, die den Weihnachtsmann sehen. "Ihre Gesichter strahlten", erzählte er. Den Anstoß für das rund 400 Seiten lange Werk habe ihm eine wichtige Lektion seiner Schwester gegeben: "Ich glaube, ich habe von ihr gelernt, dass man manchmal mutig sein und die Wahrheit sagen muss." Der Historiker und Journalist sieht das Buch als ausführliche Fortsetzung seiner Trauerrede, die er 1997 bei Dianas Beerdigung hielt. "In gewisser Weise ist dies eine 400-seitige Version meiner Trauerrede, aber ich wollte einige Dinge richtigstellen, die nicht der Wahrheit entsprachen, und die Wahrheit darlegen, und ich wollte für Diana sprechen, so gut ich konnte", erklärte er. Für Diskussionen hatte schon vor der Veröffentlichung im September eine Behauptung über König Charles III. gesorgt. Dieser soll kurz vor der Beerdigung am Telefon gesagt haben: "Wir werden sie früh genug vergessen!" Charles Spencer wiederholte die angebliche Äußerung in Hamburg. Der Palast hatte dazu erklärt, Trauer könne das Urteilsvermögen beeinträchtigen.

Diana und der damalige Prinz Charles hatten sich 1981 das Jawort gegeben. Nach schwierigen Ehejahren, die von gegenseitigen Vorwürfen geprägt waren, trennte sich das Paar. 1996 folgte die Scheidung. Nur ein Jahr später, am 31. August 1997, starb die Prinzessin nach einem Autounfall in Paris. Auch ihr damaliger Partner Dodi Al Fayed kam bei dem Unglück ums Leben. Im kommenden Jahr jährt sich Dianas Tod zum 30. Mal. In "Swan Song. Diana, meine Schwester" geht Charles Spencer auch auf ihr Verhältnis zu Dodis Vater Mohamed Al Fayed ein. Er schreibt, seine Schwester habe ihm 1997 von einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff des früheren Harrods-Besitzers erzählt. Zugleich möchte der Autor nach eigener Aussage für seine verstorbene Schwester sprechen, da sie ihre Sicht nicht mehr selbst wiedergeben könne. So verbindet Charles auf seiner Buchtour bekannte Stationen aus Dianas Leben mit persönlichen Erinnerungen und schwerwiegenden Behauptungen.

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

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Getty Images Peter Lohmeyer, 2024

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