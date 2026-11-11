Kim Kardashians Marke reagiert auf Adventskalender-Shitstorm

Nach heftiger Kritik an ihrem Adventskalender lenkt Kim Kardashians (46) Modemarke Skims ein. Der Kalender mit zwölf Türchen kostet in den USA 148 US-Dollar, Kundinnen und Kunden in Deutschland zahlen sogar 188 Euro. Viele Käufer fanden den Inhalt enttäuschend und für diesen Preis viel zu billig. Wie das Unternehmen nun gegenüber Page Six erklärte, hat es sich deshalb bei allen Käufern persönlich gemeldet. Diese können jetzt wählen: Entweder schicken sie den Kalender auf Kosten von Skims zurück und bekommen den kompletten Kaufpreis erstattet, oder sie dürfen alle Produkte behalten und erhalten ein Skims-Guthaben in Höhe des gezahlten Betrags. Gegenüber Page Six erklärte die Firma: "Wir verstehen, dass der Kalender für manche die Erwartungen nicht erfüllt hat. Daher haben wir uns persönlich an jeden Kunden gewandt, der den Kalender erworben hat, und ihm die Wahl zwischen einer vollständigen Rückerstattung und einem Skims-Guthaben für den Kauf anderer Produkte angeboten."

Ausgelöst wurde der Shitstorm durch Unboxing-Videos in den sozialen Medien. Darin zeigten Creator, was sich hinter den Türchen versteckte: Haargummis, Haarspangen und Haarnadeln, ein Schlüsselanhänger in Teddybärform, ein kleines Quetschspielzeug und ein Haarband aus BH-Trägern. "Was ist das? Ein Haargummi? Ein BH-Träger, der zu einem Haargummi gemacht wurde?", fragte eine TikTokerin enttäuscht in ihrem Clip. Auch auf X machten sich User über den Kalender lustig. Ein Foto von Haargummis und anderem Kleinkram, der unter einem Sofakissen aufgetaucht war, bekam mehr als 140.000 Likes. Damit wurde der Inhalt indirekt mit Fundstücken aus der Sofaritze verglichen. Dabei hatte Skims vor dem Verkauf klar angekündigt, dass Accessoires wie Haarschmuck und Schlüsselanhänger im Kalender stecken. Inzwischen wird der Kalender auf der Website dennoch als ausverkauft geführt. Eine von news.com.au veröffentlichte Aufnahme der Kundenmail bestätigt das Rückgabeangebot. Darin räumt die Marke eigene Fehler ein und verspricht, auch die Rücksendekosten zu übernehmen.

Doch nicht nur wegen ihres Labels steht Kim gerade im Rampenlicht. Auch ihre Biografie "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" bringt Unruhe in die Kardashian-Familie. Für das Buch sprach der Journalist Jonathan Van Meter sechs Jahre lang immer wieder mit Familienmitgliedern der Unternehmerin. Kims Schwester Kourtney Kardashian (47) hatte von dem Projekt zunächst aber offenbar nichts mitbekommen. Mutter Kris Jenner (71) reagierte in einem Vorschauclip zur Realityshow "The Kardashians" deutlich verärgert und verließ sogar den Raum. Wie die Unterhaltung tatsächlich ablief und was hinter dem Unmut steckt, soll die vollständige Szene zeigen. Sie wird am 12. November bei Hulu in den USA ausgestrahlt. In Deutschland ist die Folge zeitgleich beim Streamingdienst Disney+ zu sehen.

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Getty Images Kim Kardashian bei der New Yorker Premiere der zweiten Staffel von Hulus "All's Fair" im Crane Club

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian trägt Elizabeth Taylors Collier, Oktober 2026

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