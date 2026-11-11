"Fast umgebracht": DJ Ötzi enthüllt den Preis seiner Hits

Für DJ Ötzi (55) hatte der große Durchbruch mit "Anton aus Tirol" auch eine dunkle Seite. In einem Podcastgespräch, das der Sänger jetzt in seiner Instagram-Story teilte, spricht er offen darüber, was der plötzliche Ruhm mit ihm gemacht hat. Der Musiker berichtet seinem jüngeren Gesprächspartner, dass ihm der Song zwar zu großer Bekanntheit verholfen habe, der plötzliche Erfolg ihn psychisch jedoch stark belastet und aus der Bahn geworfen habe. Im eingeblendeten Text zu dem kurzen Video wird seine Erfahrung deutlich zugespitzt: "Der Aufstieg hat mich fast umgebracht!" Nach DJ Ötzis Schilderung wurde seine Seele durch die Berühmtheit regelrecht verschoben. Die Folgen hätten ihn fast acht Jahre lang beschäftigt. Der Sänger habe damals viel Kraft aufbringen müssen, um wieder zu sich selbst zu finden. Geblieben sei ihm eine wichtige Erkenntnis: Was zunächst wie das größte Glück erscheine, könne sich zugleich als große Belastung erweisen.

Damit war die Belastung für den Musiker allerdings noch nicht vorbei. Mit "Ein Stern" nahm der Druck später noch einmal deutlich zu. Den Erfolg dieses Songs beschreibt DJ Ötzi im Gespräch als drei- bis viermal so groß wie den von "Anton aus Tirol". Um zu verdeutlichen, wie überfordert er sich damals fühlte, greift er zu einem eindrucksvollen Bild: Es sei gewesen, als würde plötzlich eine Tonne auf ihn fallen. Unter so einem Gewicht werde selbst das Luftholen schwierig. DJ Ötzi ist überzeugt, dass man sich bei einem solchen Erfolg bewusst mit sich selbst auseinandersetzen muss, um nicht daran zu zerbrechen. Eine entscheidende Stütze sei für ihn dabei sein persönliches Umfeld gewesen. Die Menschen an seiner Seite hätten ihm Halt gegeben und geholfen, mit dem enormen Druck umzugehen.

Eine Person hebt der Sänger dabei besonders hervor: seine Tochter Lisa-Marie. Sie sei eine wichtige Stütze für ihn, halte ihn aufrecht und gebe ihm Stärke und Kraft. Bei ihr finde er großen Rückhalt, schildert DJ Ötzi in dem Gespräch. Für die Unterstützung seiner Angehörigen findet er klare Worte: "Deswegen bin ich extrem dankbar." Während der Musiker im Großteil des Podcasts "15LOVE" ernst und nachdenklich wirkt, huscht ihm bei diesen Sätzen über seine Familie auch ein Lächeln über das Gesicht. Mit dem Video gibt der Sänger seinen Followern einen persönlichen Einblick in die Schattenseiten seines Erfolgs. Welchen persönlichen Preis er für die Erfolge mit "Anton aus Tirol" und "Ein Stern" zahlen musste, macht er in dem Gespräch nun deutlich.

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Getty Images DJ Ötzi, Sänger

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Imago DJ Ötzi bei einem Auftritt im Jahr 2000

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