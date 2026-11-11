Ein brisanter Widerspruch um Russell Brand wird bekannt

Im Dezember 2010 überwies Russell Brand (51) 3.000 Pfund (rund 3.600 Euro) an das South Essex Rape and Incest Crisis Centre (SERICC), eine Beratungsstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt in der Grafschaft Essex, aus der der Comedian stammt. Das Geld war für die Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung in Orsett Hall gedacht. Heute wirft diese Spende ein unangenehmes Licht auf ihn, denn bereits ein Jahr zuvor, 2009, hatte er in seinem Haus im Londoner Viertel Hampstead eine 21-Jährige vergewaltigt. Die junge Frau war ihm nach einem Auftritt im Hammersmith Apollo begegnet. SERICC-Gründerin Sheila Coates erklärte der BBC, Russell selbst habe nie mit dem Verein zu tun gehabt: Die Überweisung sei von seinem Management veranlasst worden.

Wie Sheila berichtet, hatte der Verein im Zuge einer Spendenkampagne viele bekannte Persönlichkeiten kontaktiert, und Russell stand eben auf dieser Liste. "Sein Management antwortete uns, nicht er. Er war nicht im Land. Wir hatten überhaupt keinen Kontakt zu ihm", stellte sie klar. Zu jener Zeit habe er vier oder fünf Initiativen in seiner Heimat unterstützt. Dennoch erkennt sie einen scharfen Kontrast: "Aber hierbei geht es wirklich um seinen Machtmissbrauch, um den anderen Teil der Persönlichkeit von Russell Brand." Aufgewachsen ist er in und um Grays. Dort eröffnete Russell 2013 einen Charityshop von Thurrock Mind und kämpfte 2022 für das Thameside Theatre. Vor Gericht in London wurde er wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe verurteilt. Betroffen waren auch Frauen, die bei MTV, Capital Radio und Channel 4 arbeiteten. Die Taten liegen zwischen 2004 und 2009.

Seit Montag sitzt Russell eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten ab. Strafmildernd wirkte sich aus, dass er nicht einschlägig vorbestraft ist, die jüngste Tat weit zurückliegt und er sich später für Suchtkranke starkgemacht hat. Das Opfer von 2009 beschrieb im Gerichtssaal, wie schwer die Tat bis heute wiegt: Arbeiten sei für sie unmöglich geworden, sie habe zu ihren Eltern zurückziehen müssen. "Ich trage das Trauma jeden Tag mit mir, und oft fühlt es sich endlos an", sagte sie. Sheila appelliert nach dem aufsehenerregenden Verfahren, Betroffene nicht mit Fragen zu konfrontieren, warum sie so lange geschwiegen haben. Aus psychologischer Sicht sei das nachvollziehbar und üblich. Darum brauche es weiter Aufklärung über Mythen und Fakten zu sexualisierter Gewalt.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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