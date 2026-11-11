Partyprinz: Frühere Bekannte enthüllt Harrys wilde Partyzeit

Prinz Harry (42) war früher auf Partys offenbar kaum zu überhören. Davon erzählte jetzt die Royaljournalistin Charlotte Griffiths im Podcast "The Daily Expresso". Ende der 2000er- und Anfang der 2010er-Jahre gehörte sie über gemeinsame Freunde eine Zeit lang zu Harrys Bekanntenkreis. Damals feierte sie mit dem Royal und anderen wohlhabenden jungen Leuten auf Partys in Westlondon. Außerdem verbrachte sie mit ihm ein turbulentes Wochenende auf einem luxuriösen Landsitz. Laut Charlotte war Harry damals ein lauter und ausgelassener Partygast. Seine Freunde hätten ihn auf Feiern sogar hin und wieder bitten müssen, etwas leiser zu sein. Für Aufsehen sorgte er laut Charlotte zudem mit einem albernen Streich an einer festlich gedeckten Tafel: Dort stellte er kostbare silberne Tierfiguren so um, dass es aussah, als würden sie sich paaren. Solche Scherze seien in der damaligen Aristokratenszene allerdings typisch und weitgehend harmlos gewesen.

Mit dem heutigen Harry hat dieses Bild nicht mehr allzu viel zu tun. Moderator JJ Anisiobi merkte im Gespräch an, dass der Partyprinz von damals nicht wie ein Mann wirke, zu dem sich Herzogin Meghan (45) hingezogen gefühlt hätte. Charlotte brachte daraufhin einen möglichen Einfluss der ehemaligen Schauspielerin ins Spiel: "Ja, das frage ich mich auch. Und er hat darüber in 'Reserve' geschrieben. Ich frage mich, ob er sein Verhalten ein wenig änderte, nachdem sie ihn kennengelernt hatte ... ob er etwas ruhiger und erwachsener wurde." Gleichzeitig hielt sie fest, dass auch das Älterwerden eine Rolle spielen könnte. "Aber um fair zu ihm zu sein: Wissen Sie, und das hat er gegenüber GQ gesagt, man würde nicht erwarten, dass ein 42-jähriger Mann genauso ist wie ein 22-jähriger", betonte sie. Dennoch lautet ihre Einschätzung: "Ich denke schon, dass Meghan die Veränderung seines Verhaltens beschleunigt hat und sie vielleicht sogar dadurch ausgelöst wurde, dass Meghan auf der Bildfläche erschien." Negativ bewertet Charlotte diese Entwicklung nicht.

Harrys Entwicklung kann die Journalistin auch aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Sie selbst habe in ihren Zwanzigern regelmäßig bis zum Morgen gefeiert und sei mittlerweile ebenfalls deutlich ruhiger geworden. Die kurze Freundschaft mit dem Prinzen ließ sie irgendwann bewusst auslaufen. Auf seine Facebook-Nachrichten antwortete sie schließlich nicht mehr, weil sie die Nähe zum britischen Königshaus nur schwer mit ihrem Job vereinbaren konnte. "Es ist einfach schwierig, Journalistin und mit Leuten aus royalen Kreisen befreundet zu sein. Also entschied ich, es einfach auslaufen zu lassen", erklärte sie im Podcast. Dort blickte sie nicht nur auf ihre eigenen Erlebnisse mit dem früheren Partyprinzen zurück. Sie sprach außerdem über Harrys angespanntes Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (44) und seine Konflikte mit der britischen Presse. Auch die Frage, ob sich Harry und William künftig wieder versöhnen könnten, war Thema des Gesprächs.

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Getty Images Prinz Harry, März 2012

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Getty Images Schlagzeile über Prinz Harrys Kostüm 2005

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