Mit dieser royalen Etikette brechen Kate und Prinz William

Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sorgen mit einem kleinen Detail für Aufsehen. Das Paar besuchte gemeinsam das alljährliche "Festival of Remembrance" in der Londoner Royal Albert Hall. Ausgerichtet wird der Gedenkabend jedes Jahr von der Royal British Legion. Schon bei der Ankunft fiel auf, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales es mit der royalen Etikette nicht ganz so genau nahmen: Vor den Augen der wartenden Öffentlichkeit betraten sie nahezu gleichzeitig den roten Teppich vor dem berühmten Konzerthaus. Gerade weil die übrigen Mitglieder der Königsfamilie beim Aussteigen an der traditionellen Reihenfolge festhielten, fiel die Abweichung der beiden besonders auf. Danach gingen William und Kate gemeinsam in die Halle, in der die Royal British Legion den Gedenkabend ausrichtete.

Neben dem Paar waren noch weitere Mitglieder der Königsfamilie zu Gast. Auch König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) kamen zu dem Gedenkkonzert, ebenso wie Prinzessin Anne (76) und Prinz Edward (62) mit ihren Ehepartnern. Die Royals trafen einer nach dem anderen vor dem berühmten Konzerthaus ein. Gerade dadurch ließen sich die Ankünfte gut vergleichen. Während die übrigen Paare die gewohnte Reihenfolge einhielten und nacheinander aus ihren Fahrzeugen stiegen, traten William und Kate Seite an Seite vor die Öffentlichkeit. Besonders auffällig: Thronfolger William gab Kate den Vortritt und ließ sie zuerst Hände schütteln. Alle anderen royalen Paare hielten sich an die Reihenfolge und gaben dem jeweiligen gebürtigen Royal den Vorrang. Im Mittelpunkt des Abends stand jedoch das gemeinsame Gedenken. Das jährlich veranstaltete Konzert würdigt Angehörige der britischen Streitkräfte sowie Soldaten aus den Commonwealth-Staaten. Mit musikalischen Darbietungen und feierlichen Programmpunkten erinnert das "Festival of Remembrance" an ihren Einsatz und ihre Opfer. Die Veranstaltung gehört seit Langem zu den festen Terminen im Kalender der Königsfamilie.

William und Kate haben 2011 geheiratet und sind Eltern von drei gemeinsamen Kindern. Bei offiziellen Terminen zeigen sie sich regelmäßig zu zweit. Um die Rolle des Thronfolgers in der nächsten Generation der Royals ging es zuletzt auch bei einem anderen Anlass. Auf Schloss Windsor fand ein Staatsbankett für den Sultan von Oman statt, zu dem rund 160 Gäste geladen waren. In seiner Rede hob König Charles dort die Zusammenarbeit seines ältesten Sohnes mit dem omanischen Kronprinzen Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said hervor. Diese Verbindung stellte Charles als Zeichen dafür dar, dass die langjährigen Kontakte zwischen Großbritannien und Oman durch die jüngere Generation fortgeführt werden. Damit rückte der König William nicht nur als Thronfolger, sondern auch als Vertreter künftiger internationaler Partnerschaften in den Mittelpunkt. Beim "Festival of Remembrance" stand William nun erneut mit Kate an seiner Seite im öffentlichen Fokus.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zum Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall in London ein

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Festival of Remembrance der Royal British Legion in der Londoner Royal Albert Hall

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