Nicht noch mal 20 Staffeln: Hans Sigl über "Bergdoktor"-Aus

Seit der allerersten Folge schlüpft Hans Sigl (57) in die Rolle des Landarztes Martin Gruber – jetzt macht sich der Schauspieler Gedanken darüber, wie lange er den Kittel noch tragen wird. Zum 20-jährigen Bestehen der ZDF-Serie spricht der Schauspieler nun offen darüber, wie lange er die Rolle noch verkörpern könnte. Für die kommenden zwei Staffeln ist der 57-Jährige vertraglich gebunden, danach ist seine Zukunft jedoch noch ungeklärt. Bei seiner Entscheidung sollen sowohl mögliche neue Rollen als auch die Wünsche des Senders und des Publikums eine Rolle spielen. Dass er mit der Serie noch einmal ein Jubiläum dieser Größenordnung erlebt, hält Hans offenbar für unwahrscheinlich: "Wenn wir jetzt die 20 feiern, glaube ich nicht, dass wir noch mal 20 Jahre feiern werden", stellt der Schauspieler gegenüber Bild der Frau klar.

Seinen Beruf will Hans Sigl unabhängig von seiner Zukunft beim "Bergdoktor" noch möglichst lange ausüben. Mit zunehmendem Alter sieht der Österreicher sogar neue schauspielerische Möglichkeiten auf sich zukommen. "Ich bin jetzt 57, und ich möchte als Schauspieler noch lange arbeiten, wahrscheinlich bis zum Lebensende. Die Rollen werden interessanter. Und da ist die Frage, ob man so eine Geschichte noch so lange erzählen kann", erklärt Hans im Gespräch mit Bild der Frau. Eine Fortsetzung über seinen aktuellen Vertrag hinaus macht er deshalb auch von der kreativen Entwicklung der Handlung abhängig: "Man muss dann sehen, ob mir noch etwas einfällt und ob das ZDF und die Zuschauer die Serie weiter möchten." Zunächst dürfen sich die Fans aber auf neue Folgen freuen. Die nächste Staffel soll voraussichtlich im Januar 2027 starten. Neben Hans sind dann auch wieder Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner (75), Ronja Forcher (30) und Mark Keller (61) mit von der Partie.

Obwohl sein Platz im Behandlungszimmer vorerst sicher ist, hat sich Hans schon ziemlich konkrete Gedanken über einen möglichen Abschied gemacht. Große Dramatik sucht man in seiner Vorstellung vergeblich. Stattdessen soll der Arzt seine Praxis schließen, mit seinem Wagen zum Gruberhof fahren und das Auto dort abgedeckt zurücklassen. Anschließend würde Martin ein Taxi nehmen und zu dem Ort zurückkehren, von dem er ursprünglich gekommen ist. Auch für die Zukunft der Serie hat Hans eine Idee: Am Bahnsteig könnte Martin einem neuen Bergdoktor begegnen. Dieser Moment würde andeuten, dass ein anderer Arzt seine Nachfolge antritt und künftig im Mittelpunkt steht. Eine leise Staffelstabübergabe also, die einer neuen Hauptfigur den Weg freimachen würde.

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Getty Images Hans Sigl beim Felix Burda Award 2026 in Berlin

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ZDF Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, r.) und Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, l.) in "Der Bergdoktor"-Folge "Höhenflug"

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