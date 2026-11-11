Sarah Paulson will Glenns entferntes Hüftgelenk aufbewahren

Sarah Paulson (51) hat einen ziemlich ausgefallenen Wunsch: Die Schauspielerin möchte die entfernte Hüftkugel ihrer "All's Fair"-Kollegin Glenn Close (79) als Andenken behalten. Ausgeplaudert hat das ausgerechnet Kim Kardashian (46). Sie spielt ebenfalls in der Serie "All's Fair" mit und erzählte die kuriose Geschichte jetzt bei der Premiere der zweiten Staffel in Chelsea. Page Six berichtete über ihre Schilderung. Demnach hatte Glenn nach ihrer Hüftoperation ein Foto des entnommenen Knochens auf einem Operationstisch mit ihren Kolleginnen geteilt. Sarah habe daraufhin sofort Interesse an dem ungewöhnlichen Souvenir angemeldet. "Sie mischte sich ein und sagte, sie wolle ihn behalten", schilderte Kim gegenüber Reporterin Nicki Gostin. Damit war aus dem eigentlich privaten Austausch plötzlich eine ziemlich skurrile Anekdote vom roten Teppich geworden. Ob Glenn ihrer Kollegin die Hüftkugel tatsächlich überlassen wollte, verriet Kim bei dem Gespräch allerdings nicht.

Ganz so schnell ging der Wunsch allerdings nicht in Erfüllung. Das außergewöhnliche Erinnerungsstück hat bislang noch nicht den Weg in Sarahs Besitz gefunden. "Bislang habe ich die Kugel nicht", stellte die Schauspielerin gegenüber Page Six klar. Aufgegeben hat die Darstellerin ihren Wunsch aber anscheinend nicht. Auf dem roten Teppich der "All's Fair"-Premiere bestätigte Sarah, dass sie Glenn noch einmal persönlich auf die bei der Operation entfernte Hüftkugel angesprochen habe. Ob die Schauspielkollegin der Bitte nachkommen wird, ist bisher nicht bekannt. Ausgangspunkt der ungewöhnlichen Bitte war das Bild, das Glenn selbst im gemeinsamen Chat der Darstellerinnen geteilt hatte. Der Schnappschuss zeigte den entfernten Teil ihres Hüftgelenks auf einem Operationstisch. Kim gab diesen privaten Austausch anschließend im Gespräch mit Nicki wieder und machte damit auch Sarahs spontanen Wunsch öffentlich. Bislang bleibt die Schauspielerin also ohne das erhoffte Erinnerungsstück an ihre gemeinsame Arbeit für die Serie.

Glenn hatte sich erst vor Kurzem einer Operation unterzogen, bei der ihr linkes Hüftgelenk vollständig ersetzt wurde. Der Eingriff war nötig geworden, weil sich ihre Hüfte zuvor in einem sehr schlechten Zustand befunden hatte. Bei öffentlichen Auftritten in New York war die Schauspielerin daraufhin mit einem Gehstock gesehen worden. Glenn wandte sich persönlich mit einem Video auf Instagram an ihre Community und erklärte den Grund für die Gehhilfe. Dabei versicherte sie mehrfach, dass es ihr gut gehe und sich niemand Sorgen um sie machen müsse. Die Operation und ihre anschließende Genesung seien der Hintergrund für den Gehstock gewesen. Die Hüftkugel, die Sarah so gern hätte, stammt also genau von dieser Operation. Während Glenn ihre Follower über ihren Zustand aufklärte, entwickelte sich das Foto ihrer entfernten Hüftkugel im Chat der "All's Fair"-Darstellerinnen zu einer ganz eigenen Geschichte.

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Getty Images Sarah Paulson besucht die Lacma Art+Film Gala 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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Getty Images Sarah Paulson, Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts bei der "All's Fair"-Premiere in New York

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