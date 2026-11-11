Frankie Muniz wurde nach Unfall ins Krankenhaus eingeliefert

Schock auf der Rennstrecke! Frankie Muniz (40) ist bei einem Renntraining auf dem Daytona International Speedway in Florida mit seinem Auto verunglückt. Der Schauspieler und Rennfahrer bereitete sich dort auf das Ausstellungsrennen "Veterans Day Classic" von Ford vor. Bei der Veranstaltung sollte er eigentlich für Team Air Force an den Start gehen. Während einer Trainingsrunde kam es dann zu dem Crash. Anschließend wurde Frankie für gründliche Untersuchungen in ein Krankenhaus in der Nähe der Rennstrecke gebracht. Ein Sprecher von Ford gab gegenüber Page Six zumindest eine erste Auskunft über seinen Zustand. Der 40-Jährige sei "wach und ansprechbar", hieß es in dem Statement. Welche Verletzungen sich der Malcolm mittendrin-Star bei dem Unfall möglicherweise zugezogen hat, war zunächst jedoch nicht bekannt. Auch zum genauen Hergang des Vorfalls und zur Ursache des Zusammenstoßes lagen keine weiteren Informationen vor. Damit blieb vorerst ebenfalls offen, wie lange Frankie zur Beobachtung in der Klinik bleiben muss.

Das Training in Daytona fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Entertainment Tonight war dennoch vor Ort, weil nach dem Rennen ein Interview mit Frankie Muniz geplant gewesen war. Nach dem Unfall steht inzwischen fest, dass der TV-Star nicht mehr am "Veterans Day Classic" teilnehmen wird. Ob er das Krankenhaus noch rechtzeitig verlassen kann, um die Veranstaltung wenigstens als Gast zu verfolgen, ist derzeit noch offen. Ein Bild seines vorgesehenen Team-Air-Force-Wagens lässt laut TMZ allerdings erahnen, wie heftig der Crash gewesen sein könnte: Auf der Aufnahme soll insbesondere das Dach des Rennwagens stark beschädigt wirken. Bei dem Ausstellungsrennen gehen insgesamt zwölf Fahrer aus verschiedenen Motorsportbereichen, darunter auch Teilnehmer aus der NASCAR, an den Start. Die Veranstaltung wird zu Ehren der sechs Teilstreitkräfte der Vereinigten Staaten ausgetragen. Frankie hätte dabei für das Team der US Air Force um den Sieg kämpfen sollen.

Berühmt wurde Frankie durch seine Hauptrolle in der Sitcom "Malcolm mittendrin". Auf der Rennstrecke ist der Schauspieler allerdings ebenfalls seit vielen Jahren unterwegs: Bereits 2004 begann er, sich aktiv dem Motorsport zu widmen. Üblicherweise fährt Frankie einen Ford F-150 in der NASCAR Craftsman Truck Series. Für den Schauspieler ist es in diesem Jahr bereits der zweite Unfall auf der Rennstrecke. Schon vor dem Start der neuen Staffel von "Malcolm mittendrin" im April war er mit einem Truck verunglückt, dessen Gestaltung an die Serie angelehnt war. Bei dem nun geplanten Ausstellungsrennen hätte Frankie außerdem prominente Unterstützung erhalten sollen. Sein früherer Serienkollege Bryan Cranston (70) wollte nach Daytona reisen, um ihn vor Ort anzufeuern. Bryan spielte in "Malcolm mittendrin" Frankies Serienvater Hal. Ob es nach dem Unfall noch zu einem Treffen der beiden Schauspieler in Florida kommen kann, war zunächst nicht bekannt.

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Getty Images Frankie Muniz beim Qualifying der Nascar Craftsman Truck Series auf dem Martinsville Speedway

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Getty Images Frankie Muniz beim Nascar Cup 2025 in Florida

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