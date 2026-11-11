27 Jahre vergeben: Annette Frier verrät ihr Liebesgeheimnis

Annette Frier (52) und Johannes Wünsche gehen schon seit 27 Jahren gemeinsam durchs Leben. 1999 lernten sie sich kennen, am 30. August 2002 gaben sie sich schließlich das Jawort. Doch wie schafft es eine Liebe, über so viele Jahre hinweg zu bestehen? Im Gespräch mit RTL verriet die Schauspielerin nun, worauf es ihrer Meinung nach ankommt. Besonders wichtig sei es, sich trotz des oft stressigen Alltags bewusst Zeit füreinander zu nehmen und gemeinsame Momente ohne Ablenkung zu genießen. Zudem dürfe man den Partner und die Beziehung niemals als selbstverständlich betrachten. "Man muss dafür sorgen, dass man sich alleine trifft und auch als Paar stattfindet", erklärte Annette. Alleine reiche das aber nicht aus. Zu einer langen und glücklichen Ehe gehöre für sie auch, offen für neue Nähe zu bleiben. "Man braucht auch die Bereitschaft, sich wieder ineinander zu verlieben", betonte die Kölnerin gegenüber dem Sender. Damit beschreibt sie eine Haltung, die sie und ihr Mann über fast drei Jahrzehnte hinweg begleitet hat.

Dabei zeichnet Annette keineswegs ein unrealistisch perfektes Bild ihrer Ehe. Offen räumt sie auch ein, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen sich beide etwas mehr Freiraum und Abstand wünschen. "Natürlich kennen wir das beide voneinander, dass man Bock hätte, zu sagen: 'Weißt du was, wir sehen uns in drei Wochen'", gab sie im Interview ehrlich zu. Ihre gemeinsame Geschichte hatte vor vielen Jahren an einem Filmset begonnen. 1999 liefen die Dreharbeiten zur RTL-Serie "Hinter Gittern – Der Frauenknast". Annette stand damals vor der Kamera, Johannes war hinter den Kulissen im Einsatz. Bei der Schauspielerin funkte es offenbar sofort. "Ich hab' gedacht, was ist denn jetzt los?", erinnerte sie sich gegenüber dem Sender an das erste Aufeinandertreffen. Im Jahr 2008 krönten die beiden ihr Glück mit Nachwuchs: Sie wurden Eltern von Zwillingen, einem Sohn und einer Tochter. Gemeinsam lebt die Familie in Köln.

Auch nach all den gemeinsamen Jahren bringt der Familienalltag die Beziehung immer wieder ins Wanken. Denn Annette und Johannes verbindet nicht nur die Liebe, sondern auch eine tiefe Freundschaft. Doch gerade diese kann im Trubel des Alltags und zwischen all den Verpflichtungen manchmal zu kurz kommen. Absprachen über Haushalt und Erziehung gehören eben dazu. Wer bringt den Müll raus? Welche gemeinsame Linie verfolgt man als Eltern? Solche Fragen können dazu führen, dass das Dasein als Paar zeitweise in den Hintergrund rückt. Inzwischen sind die Zwillinge 18 Jahre alt. Deshalb machen sich Annette und Johannes bereits Gedanken darüber, wie ihr Leben aussehen soll, wenn die Kinder noch selbstständiger sind. An Ideen mangelt es den beiden offenbar nicht. "Ja, die Pläne sind groß und werden irgendwann bestimmt gemeinsam gemacht", verriet die Schauspielerin mit Blick auf die Zukunft.

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Getty Images Annette Frier mit Ehemann Johannes Wünsche, Köln 2021

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Getty Images Annette Frier beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park in Rust

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