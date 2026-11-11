Wegen Festnahme: Meghan zieht sich von geplanter Rede zurück

Herzogin Meghan (45) hat kurzfristig einen wichtigen Auftritt abgesagt. Eigentlich sollte die Herzogin gemeinsam mit Prinz Harry (42) eine Ansprache im Europäischen Parlament in Brüssel halten. Daraus wird nun nichts. Wie The Telegraph berichtet, steckt die emotionale Belastung nach der Festnahme ihres entfremdeten Vaters Thomas Markle Sr. hinter dieser Entscheidung. Ein Insider beschrieb gegenüber der britischen Zeitung, wie es der zweifachen Mutter derzeit geht: "Sie ist emotional einfach nicht stark genug, um jetzt öffentlich zu sprechen." Harry wird die Rede über den Schutz von Kindern vor Gefahren im Internet deshalb ohne seine Frau halten. Ganz fernbleiben will Meghan dem Termin allerdings nicht. Dem Bericht zufolge will die Herzogin ihren Mann weiterhin nach Brüssel begleiten. Nach seiner Ansprache soll sie gemeinsam mit ihm die dortige Ausstellung besuchen. Damit nimmt Meghan zwar nicht selbst als Rednerin an der Veranstaltung teil, bleibt aber bei dem weiteren Programmpunkt an Harrys Seite.

Anlass für Harrys Auftritt ist die Eröffnung der Installation "The Lost Screen Memorial". Sie erinnert an Kinder, die nach schädlichen Erfahrungen im Netz ihr Leben verloren haben. Auf 50 Mobiltelefonen sind dort Bilder der Betroffenen zu sehen. Nach seiner Rede ist ein gemeinsamer Rundgang des Paares durch die Ausstellung geplant. Außerdem soll der Prinz an der Diskussionsrunde "Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children" teilnehmen. Der Rückzug der Herzogin folgt auf schwere Vorwürfe gegen ihren Vater. Laut Associated Press wurde Thomas vom FBI in einer Senioreneinrichtung in Florida festgenommen. Dem 82 Jahre alten Mann wird der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs zur Last gelegt. Bei Durchsuchungen von Lagerräumen in Kalifornien, die mit Thomas in Verbindung stehen sollen, fanden Ermittler demnach rund 78 verdächtige Gegenstände. Darunter sollen sich Fotos und Filmnegative befunden haben. Thomas bestreitet die Anschuldigungen. Nach einem Gerichtstermin wurde er unter Überwachung freigelassen. Bislang ist er nicht verurteilt worden, die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Zwischen Meghan und ihrem Vater herrscht schon seit Jahren Funkstille. Die beiden haben sich schon rund um ihre Hochzeit mit Harry im Jahr 2018 zerstritten. Nach eigenen Angaben hielt die ehemalige Schauspielerin ihn später aus Sorge um die Sicherheit von Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) von ihren Kindern fern. Bereits vor der Festnahme hatte Meghan erklärt, sie habe vor Jahren von beunruhigenden Vorwürfen erfahren. Unter anderem soll ein Schreiben mit Anschuldigungen gegen Thomas bei der britischen Polizei eingegangen sein. Im Oktober meldete sich die Herzogin mit einer Stellungnahme zu Wort: "Ich bin zutiefst erschüttert über die Nachrichten, die in den vergangenen 24 Stunden ans Licht gekommen sind, und meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt wurde." Inzwischen prüft die britische Polizeiaufsicht, wie die Metropolitan Police mit einem Hinweis umging, der im Januar 2019 eingegangen war. Meghans Vertreter signalisierten zudem, dass sie bereit sei, bei den laufenden Ermittlungen gegen ihren Vater zu kooperieren.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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